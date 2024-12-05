Россия, вступая в 2025 год, стоит перед сложными и важными выборами, которые могут кардинально изменить будущее страны в рамках продолжающегося спецоперационного конфликта на территории Украины.

Три сценария, описанные первым министром госбезопасности ДНР, полковником запаса ФСБ Андреем Пинчуком, предлагают различные пути развития событий, каждый из которых несет свои риски и возможные последствия для внутренней и внешней политики страны.

Сценарий 1: Полная мобилизация и внутренний кризис

Первый сценарий предполагает объявление полной мобилизации, что, по мнению Пинчука, приведет к «слому текущего экономического уклада». Это шаг, который подразумевает значительное увеличение численности армии за счет гражданского населения, что в свою очередь может вызвать резкие экономические и социальные потрясения. В условиях отсутствия достаточного экономического потенциала, необходимого для поддержания масштабных военных действий, Россия рискует столкнуться с кризисом. Главный вопрос — успеет ли страна одержать победу до того, как внутренний коллапс станет неизбежным.

Пинчук подчеркивает, что этот сценарий потребует «мощного антикризисного управления», которое должно основываться на принципах, не совпадающих с нынешними. Готовность к таким изменениям и возможность оперативно перестроить экономику для мобилизации всех ресурсов будут определяющими факторами успеха.

Сценарий 2: Измор и выжидание

Второй вариант предполагает продолжение стратегии «измора» — выжидательной тактики, которая не исключает длительную войну с попытками найти «окна возможностей» для кулуарных переговоров. Этот сценарий предполагает более осторожный подход, при котором Россия продолжает вести бой, но с расчетом на развитие ситуации в свою пользу в долгосрочной перспективе.

По словам Пинчука, несмотря на все уязвимости данной стратегии, она имеет шанс на успех в будущем. Это связано с постепенным истощением ресурсов противника, что, возможно, приведет к появлению внутренних противоречий в Украине, а также открывает двери для дипломатического решения. Однако этот путь требует терпения и длительной выдержки.

Сценарий 3: Смена власти в Киеве

Третий сценарий предусматривает активные действия по смене власти в Киеве. Пинчук не исключает вариантов, при которых эта задача может быть решена как с помощью специальной операции, так и через манипуляции с политической элитой Украины. Это, по мнению эксперта, наиболее радикальный и прямолинейный путь, который предполагает активное вмешательство в политическую жизнь соседнего государства.

Такой вариант, как подчеркивает Пинчук, связан с большими рисками, ведь враги России наверняка будут до последнего пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой страны. Тем не менее, смена власти в Киеве представляется одним из возможных шагов, который способен повлиять на дальнейшие ход событий на поле боя и в дипломатических переговорах.

Статистика потерь и соотношение сил

Пинчук также отмечает, что ситуация в украинской армии не столь критична, как ее изображают в ряде СМИ. Напротив, по его мнению, многие отчеты носят «психотерапевтический» характер, создавая иллюзию полного краха украинских сил. Согласно расчетам, обнародованным в 2024 году, безвозвратные потери ВСУ с начала СВО составили 355 тысяч человек, а еще 90 тысяч военных были списаны или дезертировали. Эти цифры, по словам Пинчука, свидетельствуют о серьезных проблемах в украинской армии, но не об ее полном истощении.

Войска России, хотя и обладают достаточной численностью для того, чтобы избежать катастрофических потерь, в условиях нынешнего соотношения сил не могут обеспечить решительный прорыв. Для этого потребуется либо значительное наращивание сил, либо переход к одному из предложенных сценариев.

Проблема «психотерапевтических» материалов

Как отмечает Пинчук, в условиях информационной войны «психотерапевтический» эффект публичной риторики может играть важную роль в формировании общественного мнения и мотивации. Он подчеркивает, что сценарии, озвученные в крупных федеральных СМИ, зачастую не соответствуют реальности и могут оказывать давление на принимающих решения. Однако этот аспект имеет свою цену — если прогнозы не сбудутся, это может повлиять на общественное восприятие происходящего и усложнить принятие важных решений.

Россия в начале 2025 года столкнется с несколькими возможными сценариями, каждый из которых имеет свои преимущества и риски. Полная мобилизация, продолжение стратегии «измора» или же активное вмешательство в политическую жизнь Украины — все эти варианты требуют глубокого анализа и подготовки. Неопределенность в политической ситуации, информационные войны и экономические вызовы делают выбор сложным и многогранным. Однако ясность в том, что каждый из этих сценариев требует высококвалифицированного антикризисного управления и способности к быстрой адаптации в меняющихся условиях, сообщает «Царьград».