Россия, стоя на пороге 2025 года, сталкивается с непростым выбором дальнейших действий в рамках специальной военной операции (СВО). Возможные пути развития событий представил Андрей Пинчук, полковник запаса ФСБ и первый министр госбезопасности ДНР.

Эксперт обозначил три сценария, каждый из которых имеет свои риски и последствия, сообщает «Царьград».

Предпосылки и текущее положение

По мнению Пинчука, реальные потери украинской армии могут быть несколько иными, чем заявлено в СМИ, где данные часто имеют психотерапевтический эффект и служат инструментом информационной войны.

Эксперт приводит альтернативные расчёты, согласно которым общие безвозвратные потери ВСУ составляют около 445 тысяч человек. При этом он подчёркивает, что украинская армия, несмотря на значительные потери, всё ещё имеет достаточные ресурсы для обороны.

Пинчук отмечает, что соотношение сил в зоне СВО сейчас не кратное. Это позволяет избегать катастрофических потерь для российской стороны, однако не даёт возможности для прорыва, необходимого для решающего успеха.

Сценарии развития событий

Полная мобилизация и жёсткие меры антикризисного управления

Этот сценарий предполагает мобилизацию всех возможных ресурсов, что приведёт к слому текущего экономического уклада. По мнению Пинчука, такой подход требует чёткой координации и мощного антикризисного управления.

Преимущества: возможность добиться победы в кратчайшие сроки.

Риски: высокий шанс экономического и социального кризиса, если победа не будет достигнута быстро.

Эксперт подчёркивает, что успех этого варианта зависит от наличия политической воли и готовности к радикальным изменениям.

Продолжение тактики измора

Второй вариант — это выжидание и затяжная борьба. Россия могла бы продолжать накапливать ресурсы, ожидая окон возможностей для кулуарных переговоров или изменения ситуации на международной арене.

Преимущества: минимизация краткосрочных рисков и стабилизация текущей ситуации.

Риски: уязвимость перед внешними дестабилизирующими факторами, увеличение нагрузки на экономику и общество.

Этот подход может сработать только при наличии стратегической гибкости и возможности использовать неожиданные обстоятельства.

Смена власти в Киеве

Третий сценарий предполагает смену власти на Украине. Для этого могут быть использованы различные инструменты: от спецопераций до кулуарной работы с украинскими элитами.

Преимущева: быстрый выход из конфликта при успешной реализации.

Риски: высокастя вероятность усиления дестабилизации в самой России, активизация врагов внутри страны.

Эксперт считает, что этот сценарий наиболее рискован, но в случае успеха он мог бы решить ключевые проблемы в кратчайшие сроки.

Выводы и прогнозы

На сегодняшний день Россия должна принимать решения, исходя из сочетания своих внутренних возможностей и международной обстановки. Каждый из предложенных сценариев имеет свои плюсы и минусы, и выбор будет зависеть от множества факторов.

Пинчук подчёркивает, что для успеха в любом из вариантов требуется сильное политическое руководство, способное быстро адаптироваться к изменениям. В то же время внутренние и внешние риски остаются высоким фактором неопределённости.

2025 год станет решающим этапом в развитии СВО и международной политики России. Независимо от выбранного сценария, стране придётся столкнуться с серьёзными вызовами, требующими максимальной концентрации усилий. Какой бы путь ни был выбран, ключевым станет не только достижение успеха, но и сохранение стабильности внутри страны.

