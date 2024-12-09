Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Полная мобилизация в 2025: экс-министр госбезопасности ДНР назвал 3 сценария на 2025 год

Перед Россией в новом году стоит сложный выбор ...

amic.ru

Подписаться в Telegram

Перед Россией в новом году стоит сложный выбор стратегии в рамках Спецоперации. По мнению Андрея Пинчука, первого министра государственной безопасности ДНР и полковника запаса ФСБ, ситуация на фронте требует принятия критически важных решений.

Он выделяет три основных сценария, каждый из которых имеет свои особенности, риски и перспективы.

Ситуация на фронте: что происходит?

Андрей Пинчук считает, что заявления о критическом положении ВСУ, транслируемые в российских СМИ, зачастую носят «психотерапевтический» характер, поддерживая общественный дух. Однако реальное положение дел сложнее.

Согласно альтернативным данным, с начала СВО украинская армия понесла безвозвратные потери, которые составляют около 445 тысяч человек. Несмотря на эти потери, Украина продолжает сохранять значительный резерв. Проблема, как подчёркивает Пинчук, заключается в недостаточной численности российских войск для масштабного прорыва.

Три сценария на 2025 год

1. Полная мобилизация

Данный сценарий подразумевает привлечение всех возможных ресурсов для достижения победы в кратчайшие сроки. Однако он сопряжён с серьёзными вызовами:

Экономический кризис. Всероссийская мобилизация неизбежно приведёт к слому существующего экономического уклада.
Управленческие риски. Для успешной реализации потребуется эффективное антикризисное управление.

«Победа должна быть достигнута раньше, чем начнутся внутренние потрясения. Это потребует мощного и оперативного управления,» — подчёркивает Пинчук.

2. Затяжная война и выжидание

Второй сценарий предполагает стратегию «измора», при которой акцент делается на выжидание благоприятных условий для переговоров.

Преимущества: временной лаг позволяет укрепить позиции и использовать дипломатические возможности.
Риски: затяжной конфликт может истощить ресурсы и вызвать рост общественного недовольства.

Пинчук указывает, что этот подход требует терпения и гибкости, но в долгосрочной перспективе он может оказаться успешным.

3. Смена власти в Киеве

Третий вариант предполагает попытки инициировать смену политического руководства Украины. Это может быть реализовано через:

Специальные операции. Точечные действия, направленные на устранение или нейтрализацию ключевых фигур власти.
Договоренности с элитами. Попытки перекупить влиятельных лиц внутри украинского руководства.

Этот сценарий также сопряжён с рисками, так как внешние и внутренние оппоненты России могут усилить попытки дестабилизации внутри страны.

Плюсы и минусы каждого сценария

Каждый из трёх подходов имеет свои сильные и слабые стороны:

  • Мобилизация может привести к быстрой победе, но требует значительных жертв и риска внутренних потрясений.
  • Затяжная война минимизирует внутренние риски, но требует ресурсов и времени.
  • Смена власти в Киеве способна кардинально изменить ситуацию, но её успех зависит от множества факторов.

Что выберет Россия?

Андрей Пинчук подчёркивает, что выбор стратегии зависит от готовности России к сложным и решительным действиям. В условиях нарастающей геополитической напряжённости главным вопросом остаётся: сможет ли страна реализовать один из сценариев, сохранив внутреннюю стабильность и стратегическое преимущество.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Люди будут жить хуже»: что произойдёт с ценами в РТ

Новости России

9 часов назад

В Пермском крае задержаны похитители нефти из магистрального трубопровода

дезинсекция от тараканов в москве недорого

Новости Татарстана

день назад

Метеорологи КФУ рассказали, когда ждать снега в Татарстане

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

остекление балкона в ростове на дону цена отзывы в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

Командиру танкового батальона «Казань» досрочно присвоено звание майора

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются метель и сильный ветр в начале недели

Новости Татарстана

9 часов назад

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокоментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Новости Татарстана

день назад

Названы гонорары звезд татарской эстрады за новогодние выступления

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане учительница силой заставила школьницу смыть стрелки с глаз
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстан в тройке регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего

Самый дорогой стол будет в Чукотском автономном...

Новости Казани

4 часа назад

За неделю в Казани родились 437 детей

Новости России

7 часов назад

В Москве начался Всероссийский патриотический форум с вручением Национальной премии «Патриот»

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани за минувшие выходные задержали 32 пьяных водителя

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани за 7 лет в два раза увеличилось количество многодетных семей
В Тартарстане на неделе ожидаются метели и -11 ...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Тартарстане на неделе ожидаются метели и -11 градусов

Новости Татарстана

8 часов назад

Более 70 автобусов не хватает на маршрутах Челнов

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане 9 декабря ожидается метель и -15 градусов

Новости Татарстана

10 часов назад

Нападающий «Ак Барса» Дыняк раскрыл подробности конфликта с Хмелевски
На любой бюджет: подобрали 10 идей подарков для...
Интересное в Казани
5 дней назад

На любой бюджет: подобрали 10 идей подарков для “Тайного Санты” с бесплатной доставкой