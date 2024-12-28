«Полная катастрофа»: Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам в конце года

Молдавия и Приднестровье готовятся встретить 2025 год с тревожными прогнозами относительно энергетической безопасности.

В Кишиневе предупредили о трехкратном повышении тарифов на электричество, а в Тирасполе заявляют, что смогут продержаться всего 50 дней без газа, после чего в самопровозглашенной республике может наступить полный экономический и энергетический коллапс, сообщает РИА.

Энергетическая изоляция: последствия для Молдавии

С 1 января 2025 года Молдавия сталкивается с серьезными энергетическими проблемами. Россия прекратила поставки газа в страну, а Украина также прекратила транзит через свою территорию. «Газпром» не стал бронировать мощности «Турецкого потока», который мог бы обеспечить Молдавию природным газом через Турцию. Европейские аукционы, которые состоятся 27 декабря, не гарантируют стабильную поставку газа, так как речь идет о прерываемой мощности, без обязательств со стороны операторов. Кроме того, альтернативный маршрут через Румынию, с использованием более дорогих поставок, также требует дополнительных расходов.

Проблемы с долгами и поиски альтернатив

В ноябре в Москве рассматривали возможность поставок газа через «Турецкий поток», что позволило бы обеспечить и Приднестровье, и Молдавию. Однако для этого необходимо было погасить долг перед «Газпромом», который составляет 709 миллионов долларов. В Кишиневе готовы заплатить только 9 миллионов, что не удовлетворяет российскую сторону.

Президент Молдавии Майя Санду, выступая в Брюсселе, отметила, что Молдавия не должна быть заложницей газового шантажа. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что деньги за газ должны быть выплачены, и не согласен на дополнительные уступки.

В ответ на кризис молдавские власти ввели чрезвычайное положение в энергетическом секторе, что, по словам президента, должно упростить процедуру выделения средств для закупки газа у альтернативных поставщиков. Одной из рекомендаций для граждан стало снижение температуры в домах до 19 градусов, что позволит уменьшить потребление электроэнергии.

Приднестровье: готовность к критическому сценарию

В Приднестровье также объявлено чрезвычайное положение. Глава непризнанной республики, Вадим Красносельский, подчеркнул, что в случае прекращения поставок газа с 1 января, все промышленные предприятия на левом берегу Днестра будут вынуждены приостановить свою работу. Однако ситуация не так безнадежна, как кажется на первый взгляд: Дубоссарская ГЭС, расположенная в Приднестровье, обеспечивает 80% потребностей населения в электроэнергии, а в случае необходимости на уголь можно перевести Молдавскую ГРЭС. Но угля хватит лишь на 50 дней.

Резкий рост цен и экономическое давление

Сергей Тофилат, член наблюдательного совета «Молдовагаза», прогнозирует, что в случае прекращения поставок газа из России, тарифы на электроэнергию в стране вырастут в несколько раз. В частности, стоимость одного мегаватт-часа для правого берега Днестра, где расположен Кишинев, может вырасти с 66 долларов до 188 евро за мегаватт, что приведет к существенному увеличению затрат на энергоснабжение.

Молдавское правительство уже заявило, что готово компенсировать повышение тарифов для граждан. Премьер-министр Дорин Речан сообщил, что правительство выделит два миллиарда леев (около 108,5 миллионов долларов) на компенсации. Однако, с учетом возможного дефицита средств, сумма может быть увеличена.

Ожидания и подозрения: спровоцирован ли кризис?

Обострение энергетической ситуации в Молдавии породило множество слухов и подозрений. Экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти могли сознательно не закупать газ в летние месяцы, когда цены были ниже, чтобы получить выгоду от более высоких цен в зимний период. Влах выразила мнение, что введение чрезвычайного положения может быть использовано не только для решения кризиса, но и для обогащения чиновников за счет завышенных тарифов.

Таким образом, в Молдавии и Приднестровье впереди непростая зима, которая может стать настоящим вызовом для энергетической безопасности региона. На фоне политических и экономических напряжений, ситуация с газом и тарифами требует быстрых и решительных мер от властей, чтобы избежать дальнейшей эскалации кризиса и обеспечить стабильность для граждан.