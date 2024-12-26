«Полная катастрофа»: Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам по конец года

На берегах Днестра назревает серьёзный энергетический кризис. Молдавия и Приднестровье сталкиваются с перспективой остаться без газа и электроэнергии в 2025 году.

В Кишинёве предупреждают о трёхкратном росте тарифов, а в Тирасполе заявляют, что смогут продержаться не более 50 дней. Как сложилась такая ситуация, и какие последствия ожидают регион, сообщают РИА.

Газовый тупик: что произошло?

С 1 января Россия прекращает поставки газа в Молдавию, а Украина закрывает транзитные пути. Более того, «Газпром» не стал резервировать мощности через «Турецкий поток», оставив Кишинёв и Тирасполь перед выбором: или участвовать в дорогих ежедневных аукционах, или искать альтернативные источники.

Ещё в ноябре обсуждалась возможность поставок газа через «Турецкий поток» для Приднестровья, с минимальным объёмом в 5,7 млн кубометров в сутки. Однако ключевым условием было погашение долга перед «Газпромом» в размере 709 млн долларов. Молдавские власти согласились выплатить лишь 9 млн, что поставило крест на этом сценарии.

Как готовятся Молдавия и Приднестровье

Молдавские власти ввели чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней. Это позволит оперативно выделять средства из бюджета на покупку газа и других видов топлива. Одновременно население призвали сократить расход энергии, поддерживая температуру в домах на уровне 19 градусов.

Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс рекомендовал Кишинёву договориться с Москвой, подчеркнув, что Евросоюз уже выделил 240 млн евро помощи за последние три года. Однако в этот раз европейские партнёры требуют самостоятельного решения проблемы.

Приднестровье, в свою очередь, также объявило чрезвычайное положение. Глава региона Вадим Красносельский предупредил, что при отсутствии газа остановятся все промышленные предприятия. Пока ситуацию спасает Дубоссарская ГЭС, которая покрывает до 80% потребностей населения в электроэнергии. В качестве резервного варианта рассматривается перевод Молдавской ГРЭС на уголь, но его запасов хватит лишь на 50 дней.

Экономические и социальные последствия

Без российского газа Молдавия окажется вынуждена закупать электроэнергию в Румынии, где цены значительно выше. В Приднестровье же риски ещё серьёзнее: отсутствие газа грозит полной остановкой производства и массовыми социальными потрясениями.

Эксперты также указывают на возможный рост тарифов, что ударит по населению. Несмотря на заверения президента Майи Санду о сохранении прошлогоднего уровня цен, министр энергетики Виктор Парликов ушёл в отставку, заявив, что ситуация требует не слов, а конкретных решений.

Политическая подоплёка

Кризис усугубляет и политическое противостояние. Приднестровье, фактически изолированное от международной помощи, остаётся заложником конфликта между Молдавией и Россией. При этом власти Тирасполя стремятся защищать собственные интересы, что лишь усложняет возможность поиска компромисса.

Эксперты считают, что команда Майи Санду вряд ли будет пытаться интегрировать Приднестровье, учитывая пророссийские настроения в регионе и приближающиеся парламентские выборы.

Свет в конце тоннеля

Несмотря на мрачные прогнозы, некоторые эксперты надеются на внезапные решения в последний момент. Возможным выходом из кризиса может стать соглашение между Молдавией и Приднестровьем о совместной стратегии преодоления энергетического коллапса.

Однако текущая ситуация подчёркивает необходимость долгосрочного планирования и диверсификации энергетических источников. Только так регионы смогут избежать повторения подобных кризисов в будущем.