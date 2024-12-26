Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Полная катастрофа»: Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам по конец года

На берегах Днестра назревает серьёзный энергети...

warfiles.ru

Подписаться в Telegram

На берегах Днестра назревает серьёзный энергетический кризис. Молдавия и Приднестровье сталкиваются с перспективой остаться без газа и электроэнергии в 2025 году.

В Кишинёве предупреждают о трёхкратном росте тарифов, а в Тирасполе заявляют, что смогут продержаться не более 50 дней. Как сложилась такая ситуация, и какие последствия ожидают регион, сообщают РИА.

Газовый тупик: что произошло?

С 1 января Россия прекращает поставки газа в Молдавию, а Украина закрывает транзитные пути. Более того, «Газпром» не стал резервировать мощности через «Турецкий поток», оставив Кишинёв и Тирасполь перед выбором: или участвовать в дорогих ежедневных аукционах, или искать альтернативные источники.

Ещё в ноябре обсуждалась возможность поставок газа через «Турецкий поток» для Приднестровья, с минимальным объёмом в 5,7 млн кубометров в сутки. Однако ключевым условием было погашение долга перед «Газпромом» в размере 709 млн долларов. Молдавские власти согласились выплатить лишь 9 млн, что поставило крест на этом сценарии.

Как готовятся Молдавия и Приднестровье

Молдавские власти ввели чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней. Это позволит оперативно выделять средства из бюджета на покупку газа и других видов топлива. Одновременно население призвали сократить расход энергии, поддерживая температуру в домах на уровне 19 градусов.

Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс рекомендовал Кишинёву договориться с Москвой, подчеркнув, что Евросоюз уже выделил 240 млн евро помощи за последние три года. Однако в этот раз европейские партнёры требуют самостоятельного решения проблемы.

Приднестровье, в свою очередь, также объявило чрезвычайное положение. Глава региона Вадим Красносельский предупредил, что при отсутствии газа остановятся все промышленные предприятия. Пока ситуацию спасает Дубоссарская ГЭС, которая покрывает до 80% потребностей населения в электроэнергии. В качестве резервного варианта рассматривается перевод Молдавской ГРЭС на уголь, но его запасов хватит лишь на 50 дней.

Экономические и социальные последствия

Без российского газа Молдавия окажется вынуждена закупать электроэнергию в Румынии, где цены значительно выше. В Приднестровье же риски ещё серьёзнее: отсутствие газа грозит полной остановкой производства и массовыми социальными потрясениями.

Эксперты также указывают на возможный рост тарифов, что ударит по населению. Несмотря на заверения президента Майи Санду о сохранении прошлогоднего уровня цен, министр энергетики Виктор Парликов ушёл в отставку, заявив, что ситуация требует не слов, а конкретных решений.

Политическая подоплёка

Кризис усугубляет и политическое противостояние. Приднестровье, фактически изолированное от международной помощи, остаётся заложником конфликта между Молдавией и Россией. При этом власти Тирасполя стремятся защищать собственные интересы, что лишь усложняет возможность поиска компромисса.

Эксперты считают, что команда Майи Санду вряд ли будет пытаться интегрировать Приднестровье, учитывая пророссийские настроения в регионе и приближающиеся парламентские выборы.

Свет в конце тоннеля

Несмотря на мрачные прогнозы, некоторые эксперты надеются на внезапные решения в последний момент. Возможным выходом из кризиса может стать соглашение между Молдавией и Приднестровьем о совместной стратегии преодоления энергетического коллапса.

Однако текущая ситуация подчёркивает необходимость долгосрочного планирования и диверсификации энергетических источников. Только так регионы смогут избежать повторения подобных кризисов в будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Раненого после стрельбы тренера оперируют в больнице Челнов

Новости России

35 минут назад

T2 подводит итоги 2024 года

средство в вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

21 час назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанцы стали чаще обращаться к Деду Морозу

работа распространитель листовок по почтовым ящикам в Нижнем Новгороде

Лонгриды

день назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Татарстана

день назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Новости Казани

5 часов назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Новости Татарстана

22 часа назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре
Новости Казани
день назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

11 секунд назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Интересное в Казани

день назад

“Одна лишняя вечеринка может обернуться запоем”: психиатр из Казани показала грань, где Новый год становится проблемой

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане проведут экомероприятий на 2,6 млрд рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане раскритиковали студентов, которые учатся без знания русского языка
Теплый Новый год: казанцев предупредили о темпе...
Лонгриды
2 дня назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан вошел в топовую пятерку по объемам выдачи кредитов

Новости Татарстана

16 часов назад

Казанский БК УНИКС вышел победителем из матча с «Пармой»

Новости Казани

16 часов назад

Посещение Казанского Кремля закрыли из-за задымления
Приложение билайна получило гран-при премии «Зо...
Новости России
6 дней назад

Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»