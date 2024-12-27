«Полная катастрофа»: Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам перед праздниками

С приближением 2025 года Молдавия и Приднестровье сталкиваются с серьезной угрозой энергетического кризиса.

Ситуация осложняется прекращением поставок газа из России, отсутствием договоренностей с Украиной и растущими тарифами на энергоресурсы. Как регион готовится к суровым зимним условиям, сообщали в РИА Новости.

Газовый вопрос: новые реалии

С 1 января Россия полностью прекращает поставки газа в Молдавию. Украина закрывает транзитные пути, а «Газпром» не планирует использовать «Турецкий поток» для нужд Кишинева. Единственная надежда — январские аукционы европейских операторов, однако такие мощности носят временный характер и не гарантируют стабильных поставок.

В ноябре еще обсуждалась возможность доставки газа через «Турецкий поток» для нужд Приднестровья. Однако переговоры зашли в тупик из-за задолженности Молдавии перед «Газпромом», которая составляет 709 млн долларов. Кишинев выразил готовность покрыть лишь незначительную часть долга.

Чрезвычайные меры в энергетике

16 декабря в Молдавии ввели чрезвычайное положение в энергетическом секторе. По словам президента Майи Санду, этот шаг позволяет ускорить выделение средств на закупку газа у альтернативных поставщиков. Однако гражданам рекомендовано экономить энергию, снизив температуру в жилых домах до 19 градусов.

Посол Европейского Союза в Молдавии Янис Мажейкс предложил властям страны возобновить диалог с Россией. Он напомнил, что ранее ЕС выделил молдавской энергетике 240 миллионов евро. Однако в этом году Кишиневу придется справляться с проблемой самостоятельно.

Приднестровье в зоне риска

В Приднестровье ситуация становится критической. По словам главы региона Вадима Красносельского, газовые поставки находятся под угрозой. При полном прекращении топлива остановятся все промышленные предприятия. Единственным источником электроэнергии останется Дубоссарская ГЭС, которая покрывает около 80% потребностей населения, но даже с переводом Молдавской ГРЭС на уголь ресурсов хватит лишь на 50 дней.

Экономические последствия и социальное недовольство

На правом берегу Днестра ожидается резкий рост тарифов на электроэнергию. На румынской бирже OPCOM цены втрое выше, чем у местных поставщиков. Правительство обещает компенсировать рост расходов, но этого может быть недостаточно для снижения социальной напряженности.

Бывший глава Гагаузии Ирина Влах считает, что власти могли сознательно создать энергетический кризис, чтобы извлечь финансовую выгоду. Она утверждает, что летом, когда цены на газ были ниже, правительство не закупало топливо впрок, ожидая роста стоимости.

Прогнозы и возможные выходы

Без поставок газа из России регион может оказаться на грани полного экономического коллапса. Остановка предприятий в Приднестровье и рост тарифов в Молдавии угрожают стабильности региона. Однако эксперты полагают, что переговоры могут возобновиться в последний момент, особенно в преддверии парламентских выборов в Молдавии.

Кризис или шанс для переговоров?

Молдавия и Приднестровье оказались в сложной ситуации, став заложниками международного противостояния. Однако внутри региона также присутствуют конфликты интересов. Если большинство жителей Приднестровья поддерживают курс на сотрудничество с Москвой, то местные элиты часто действуют исходя из собственных выгод.

На фоне растущей неопределенности эксперты призывают к компромиссу, чтобы предотвратить полный энергетический и экономический кризис, который грозит жителям берегов Днестра.

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