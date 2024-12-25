«Полная катастрофа»: Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам перед Новым годом

Накануне 2025 года Молдавия и Приднестровье столкнулись с острым энергетическим кризисом. В Кишиневе предупреждают о возможном трёхкратном увеличении тарифов на электроэнергию, тогда как в Тирасполе заявляют, что запасы угля и газа могут исчерпаться за 50 дней.

После этого жизнедеятельность региона может остановиться, сообщили РИА Новости.

Как начался кризис?

С 1 января Россия прекращает поставки газа в Молдавию. Украина больше не проводит транзит, а «Газпром» отказался бронировать мощности «Турецкого потока» для обеспечения топлива. Хотя в конце декабря запланированы европейские аукционы по прерываемым мощностям транзита, они не гарантируют стабильности поставок.

Ещё в ноябре обсуждалась возможность использования «Турецкого потока» для подачи газа в Приднестровье, что помогло бы обеспечить электричеством и Кишинев. Однако «Газпром» поставил условие — погашение задолженности в размере 709 миллионов долларов. Молдавия смогла предложить лишь 9 миллионов, что заблокировало переговоры.

Реакция властей Молдавии

16 декабря Кишинев объявил чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней. Президент Майя Санду заявила, что это решение позволит мобилизовать бюджетные средства для закупки газа и топлива у альтернативных поставщиков. Несмотря на это, посол ЕС Янис Мажейкс предложил Молдавии возобновить диалог с Россией, подчеркнув, что Евросоюз ранее уже оказал стране помощь в размере 240 миллионов евро за последние три года.

Чтобы снизить энергопотребление, власти Молдавии обратились к гражданам с просьбой уменьшить температуру в домах до 19 градусов. Однако в обществе растёт недовольство из-за высоких тарифов и экономических трудностей.

Приднестровье: регион на грани остановки

В Приднестровье, где газовые поставки полностью зависят от России, также введено чрезвычайное положение. Лидер региона Вадим Красносельский предупредил, что прекращение поставок приведёт к остановке промышленных предприятий.

Для временной стабилизации планируется задействовать Дубоссарскую ГЭС и перевести Молдавскую ГРЭС на уголь. Однако, по словам экспертов, этих ресурсов хватит лишь на 50 дней.

Влияние на политику и экономику

Эксперты считают, что кризис демонстрирует напряжённость в отношениях между Молдавией и Россией. В то же время маловероятно, что Кишинев попытается использовать сложившуюся ситуацию для реинтеграции Приднестровья. Власти опасаются брать на себя обязательства по обеспечению региона, большая часть населения которого придерживается пророссийских взглядов.

Приднестровье, в свою очередь, остаётся заложником конфликта. Местные власти, несмотря на публичную поддержку Москвы, прежде всего заботятся о собственных интересах, а не о нуждах жителей региона.

Энергетический кризис, разразившийся на Днестре, может привести к серьезным последствиям для жизни миллионов людей. Несмотря на попытки властей стабилизировать ситуацию, разногласия с Россией, ограниченные запасы топлива и отсутствие стабильного плана создают риск полного коллапса в регионе.