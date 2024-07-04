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Полная демобилизация с зоны СВО: депутаты внесли законопроект в Госдуму России

В России активно обсуждается инициатива, направленная на поддержку многодетных отцов, призванных на военную службу.

molva33.ru

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В России активно обсуждается инициатива, направленная на поддержку многодетных отцов, призванных на военную службу. Авторы законопроекта омбудсмен Нина Останина, и сенатор Айрат Гибатдинов – предлагают внести коррективы в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Суть предлагаемых изменений заключается в предоставлении отцам, имеющим более 2 детей, права на досрочную демобилизацию. Согласно проекту, право на досрочное увольнение получат военнослужащие, у которых третий ребенок родился в течение года после начала службы отца. Порядок реализации этой инициативы будет установлен правительством.

Главная цель законопроекта – оказание помощи семьям, столкнувшимся с трудностями в связи с отсутствием призванного на службу отца. Обеспечение скорейшего воссоединения семьи – приоритетная задача государства, стремящегося поддержать многодетных родителей, особенно в сложные периоды.

Эта инициатива имеет огромное социальное значение, поскольку направлена на защиту прав мобилизованных граждан и их близких. Государство демонстрирует свою приверженность укреплению семейных ценностей и благополучию детей. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс, подчеркнув важность поддержки семейных уз в непростых условиях.

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