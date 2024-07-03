Полная демобилизация с зоны СВО: депутаты внесли законопроект в Госдуму РФ

В рамках последних инициатив, направленных на поддержку семейных ценностей, депутаты ГД России предложили законопроект, который предоставляет возможность досрочной демобилизации для отцов, ставших многодетными после начала их службы.

Авторами документа выступили Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства, и Айрат Гибатдинов, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Основные положения законопроекта

Проект вносит поправки в существующий Закон «О воинской обязанности и военной службе», предусматривая, что отцы, у которых уже было двое детей на момент мобилизации и у которых родился третий ребенок в течение следующего года, могут быть досрочно демобилизованы. Механизм реализации этого права определит Правительство Российской Федерации.

Цели и значение инициативы

Законопроект направлен на облегчение жизни семей, где глава семьи призван на военную службу, и на ускорение процесса их воссоединения. Инициатива подчеркивает стремление государства обеспечить заботу о многодетных семьях, особенно в условиях, когда они остро нуждаются в поддержке.

Общественная важность предложения

Этот законопроект является важной ступенью в защите прав мобилизованных граждан и их семей, акцентируя внимание на необходимости поддержки семей в сложных условиях. Инициатива находит отклик среди общественности, отражая стремление государства к укреплению семейных уз и обеспечению благополучия детей на всех уровнях управления страной.