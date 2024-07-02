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Полная демобилизация с зоны СВО: депутаты внесли законопроект в Госдуму

Депутаты Госдумы предлагают новый закон, предоставляющий право на досрочную демобилизацию отцам, ставшим многодетными уже после призыва.

ru-novosti.com

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Депутаты Госдумы предлагают новый закон, предоставляющий право на досрочную демобилизацию отцам, ставшим многодетными уже после призыва.

В чем суть законопроекта?

Документ, подготовленный Ниной Останиной, председателем Комитета Государственной думы по защите семьи, материнства и детства, и Айратом Гибатдиновым, членом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, предлагает внести изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе».

Ключевые моменты:

  1. Право на досрочное увольнение получат мобилизованные граждане, у которых на момент призыва уже было двое детей, а в течение года после мобилизации родился третий ребенок.
  2. Данная категория отцов не могла воспользоваться правом на отсрочку, так как на момент мобилизации у них не было оснований для этого.
  3. Порядок увольнения будет определен Правительством РФ.

Цель законопроекта:

  • Обеспечить дополнительную поддержку семьям, в которых отец был призван на военную службу.
  • Создать условия для скорейшего воссоединения многодетных отцов с семьями.

Общественная значимость:

Данная инициатива является важным шагом на пути к защите интересов мобилизованных граждан и их семей. Законопроект подчеркивает особое внимание государства к многодетным семьям и их потребностям в сложных условиях.

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