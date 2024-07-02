Полная демобилизация с зоны СВО: депутаты внесли законопроект в Госдуму
ru-novosti.com
Депутаты Госдумы предлагают новый закон, предоставляющий право на досрочную демобилизацию отцам, ставшим многодетными уже после призыва.
В чем суть законопроекта?
Документ, подготовленный Ниной Останиной, председателем Комитета Государственной думы по защите семьи, материнства и детства, и Айратом Гибатдиновым, членом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, предлагает внести изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе».
Ключевые моменты:
- Право на досрочное увольнение получат мобилизованные граждане, у которых на момент призыва уже было двое детей, а в течение года после мобилизации родился третий ребенок.
- Данная категория отцов не могла воспользоваться правом на отсрочку, так как на момент мобилизации у них не было оснований для этого.
- Порядок увольнения будет определен Правительством РФ.
Цель законопроекта:
- Обеспечить дополнительную поддержку семьям, в которых отец был призван на военную службу.
- Создать условия для скорейшего воссоединения многодетных отцов с семьями.
Общественная значимость:
Данная инициатива является важным шагом на пути к защите интересов мобилизованных граждан и их семей. Законопроект подчеркивает особое внимание государства к многодетным семьям и их потребностям в сложных условиях.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань