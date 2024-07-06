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Полная демобилизация: генерал-лейтенант и депутат Гурулев объяснил, когда ее ждать

В условиях продолжающейся военной кампании на Украине, значительное внимание уделяется вопросу демобилизации. Андрей Гурулев, член Комитета по обороне, высказался по поводу возвращения на родину граждан, мобилизованных в рамках текущих военных действий.

absatz.media

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В условиях продолжающейся военной кампании на Украине, значительное внимание уделяется вопросу демобилизации. Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы и член Комитета по обороне, высказался по поводу возвращения на родину граждан, мобилизованных в рамках текущих военных действий.

В ответ на общественный интерес и волнения семей мобилизованных, Гурулев подтвердил, что возврат домой будет возможен только после официального объявления о демобилизации. Это заявление стало частью общей информационной политики, связанной с частичной мобилизацией, которая была инициирована осенью 2022 года по указу президента Владимира Путина. По этому указу, предполагалось призвание около 300 тыс. резервистов, что было подтверждено и выполнено, согласно официальным данным от министра обороны России.

Гурулев уточнил, что мобилизованные граждане обязаны продолжать службу наравне с военнослужащими, подписавшими контракт, до момента официального издания указа о демобилизации. Он подчеркнул, что эти меры необходимы для поддержания порядка и организации в рамках вооруженных сил, сообщает «Парламентская газета».

Эта информация отражает как непосредственные меры, так и общую стратегию управления человеческими ресурсами в условиях военного времени. Ожидается, что официальное решение о демобилизации станет ключевым моментом, который окажет значительное влияние на политический ландшафт страны и на жизнь многих семей, ожидающих возвращения своих близких.

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