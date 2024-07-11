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Полная демобилизация: генерал-лейтенант и депутат ГД Россиии Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Депутат Государственной думы и член Комитета по обороне Андрей Гурулев выразил официальную позицию правительства о возвращении мобилизованных на СВО россиян в 2022 году.

chita.ru

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В среде семей российских военнослужащих, мобилизованных осенью 2022 года, усиливается чувство тревоги из-за неясности сроков возвращения их близких, на фоне продолжающейся Специальной военной операции на Украине.

Андрей Гурулев, бывший военный начальник и депутат Государственной думы РФ, выразил официальную позицию: решения о завершении службы мобилизованных военных будут приниматься исключительно после директивы от президента России, который выступает в роли Верховного Главнокомандующего. Гурулев подчеркнул, что до тех пор все мобилизованные должны строго придерживаться установленных правил военной службы.

В ожидании официальных объявлений, которые могут прояснить перспективы возвращения домой, семьи продолжают находиться в состоянии неопределенности. Эта информация была освещена в «Парламентской газете», подчеркивая обострение эмоционального состояния родственников военнослужащих.

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