В среде семей российских военнослужащих, мобилизованных осенью 2022 года, усиливается чувство тревоги из-за неясности сроков возвращения их близких, на фоне продолжающейся Специальной военной операции на Украине.

Андрей Гурулев, бывший военный начальник и депутат Государственной думы РФ, выразил официальную позицию: решения о завершении службы мобилизованных военных будут приниматься исключительно после директивы от президента России, который выступает в роли Верховного Главнокомандующего. Гурулев подчеркнул, что до тех пор все мобилизованные должны строго придерживаться установленных правил военной службы.

В ожидании официальных объявлений, которые могут прояснить перспективы возвращения домой, семьи продолжают находиться в состоянии неопределенности. Эта информация была освещена в «Парламентской газете», подчеркивая обострение эмоционального состояния родственников военнослужащих.