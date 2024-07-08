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Полная демобилизация: генерал-лейтенант и депутат ГД Гурулев объяснил, когда ее ждать

Когда завершится частичная мобилизация и вернутся ли домой 300 тысяч мобилизованных осенью россиян? Этот вопрос волнует тысячи семей на фоне непрекращающихся боевых действий на Украине.

lyubimiigorod.ru

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Когда завершится частичная мобилизация и вернутся ли домой 300 тысяч мобилизованных осенью россиян? Этот вопрос волнует тысячи семей на фоне непрекращающихся боевых действий на Украине.

Депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Гурулев, член комитета по обороне, подчеркнул, что мобилизованные граждане будут демобилизованы только после официального указа. Пока же им необходимо продолжать службу, чтобы не нарушать дисциплину и организационную структуру вооруженных сил. Дата объявления о завершении частичной мобилизации пока неизвестна, сообщает издание pnp.ru.

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