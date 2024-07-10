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Полная демобилизация: генерал-лейтенант и депутат ГД Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Андрей Гурулев, член Комитета по обороне РФ, объяснил россиянам, когда начнется демобилизация.

flectone.ru

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В России растет тревога среди семей, чьи родственники были призваны в армию во время осенней мобилизации 2022 года, на фоне неопределенности их возвращения с военной службы из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

Андрей Викторович Гурулев, депутат Госдумы Российской Федерации и член Комитета по обороне, заявил, что любые решения об увольнении со службы в Вооруженных силах будут приниматься исключительно после официального указа Верховного Главнокомандующего, то есть президента России. Он подчеркнул, что до этого момента мобилизованные обязаны выполнять свой долг, следуя военной дисциплине и принципам армейской организации. Семьи военнослужащих продолжают ждать официальных объявлений, которые могли бы прояснить ситуацию с возможным возвращением их близких, как сообщает «Парламентская газета».

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