В контексте продолжающихся военных действий на Украине, в России возникают вопросы о демобилизации граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. В этой связи, Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы и член Комитета по обороне, предоставил ключевую информацию, касающуюся условий возвращения домой для мобилизованных граждан.

Гурулев подтвердил, что демобилизация будет возможна только после официального объявления. Это заявление было сделано на фоне обеспокоенности семей мобилизованных, стремящихся понять, когда их близкие смогут вернуться. Решение о мобилизации, введенное осенью 2022 года по указу президента Путина, предусматривало призыв около 300 тысяч резервистов, что, по утверждениям Министерства обороны, было успешно выполнено.

Дополнительно Гурулев указал, что все мобилизованные должны продолжить службу до момента официального объявления о демобилизации, подчеркивая важность этого процесса для поддержания дисциплины и структуры внутри вооруженных сил. Это заявление стало частью широкой информационной кампании, направленной на прозрачность и ясность текущей военной политики.

Вопрос демобилизации остается в центре внимания как властей, так и общественности, и ожидается, что официальное решение по этому вопросу существенно повлияет на жизнь многих российских семей, а также на общую политическую и социальную ситуацию в стране, сообщает pnp.ru.