Полная демобилизация: генерал-лейтенант Гурулев объяснил, когда ее ждать

В контексте текущей военной операции на Украине, член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выразил ключевые мысли относительно возврата домой граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

Гурулев подтвердил, что мобилизованные смогут вернуться домой после официального объявления о демобилизации, сообщает pnp.ru.

В рамках политики, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, было запланировано призвание около 300 тысяч резервистов. Это решение было подтверждено Министром обороны РФ, после чего главой Минобороны было объявлено, что указанное количество резервистов уже призвано.

Гурулев также уточнил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане приравниваются к добровольно подписавшим контракт и обязаны нести службу до момента официального издания указа о демобилизации. Таким образом, юридические условия их службы будут эквивалентны условиям службы профессиональных военнослужащих.

Эта информация подчеркивает не только текущие меры в рамках мобилизации, но и дает понимание механизмов, которые будут задействованы для возвращения граждан на родину. Ожидается, что официальное решение о демобилизации станет значимым этапом в управлении военными кадрами и политикой страны в контексте продолжающихся военных действий.