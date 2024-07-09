Полная демобилизация: генерал-лейтенант Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Среди российских семей, чьи близкие были мобилизованы в ходе осенней кампании, растет беспокойство по поводу их возвращения домой на фоне продолжающихся военных действий на Украине.

Андрей Гурулев, член Комитета по обороне Государственной Думы России, выразил мнение, что решение о демобилизации будет принято только после официального указа. Он подчеркнул необходимость для мобилизованных продолжать службу, соблюдая военную дисциплину и организационные принципы армии. Пока точная дата окончания мобилизации не объявлена, семьи остаются в ожидании определенности относительно судьбы своих родных, сообщает «Парламентская газета».