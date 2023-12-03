«Нельзя всех без разбора хватать на улице»: сенатор Клишас сделал важное заявление о мобилизации

Андрей Клишас председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству в своем телеграмм канале рассказал, почему нельзя полицейским ловить всех в подряд на улице и отвозить в военкоматы.

Он сказал, что полицейские могут заниматься призывниками только в том случае, если на определенного гражданина, имеется письменное заявление от военного комиссариата.

В других случаях это не соответствует законодательству.

Сотрудники ОВД могут вручать направления для постановки на учет в военный комиссариат, если призывник не стоит на нем.

А вручение самих повесток возможно, только сотрудниками военкоматов и именно заранее известному гражданину .

Поэтому никак нельзя хватать всех без разбора. Тем более недопустимо разбираться о соответствии призывника критериям мобилизации только после отправки на сборный пункт.