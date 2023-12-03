Новости России
· Артем Акчурин

«Нельзя всех без разбора хватать на улице»: сенатор Клишас сделал важное заявление о мобилизации

«Нельзя всех без разбора хватать на улице»: сенатор Клишас сделал важное заявление о мобилизации

Известия

Подписаться в Telegram

Андрей Клишас председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству в своем телеграмм канале рассказал, почему нельзя полицейским ловить всех в подряд на улице и отвозить в военкоматы.

Он сказал, что полицейские могут заниматься призывниками только в том случае, если на определенного гражданина, имеется письменное заявление от военного комиссариата.

В других случаях это не соответствует законодательству.

Сотрудники ОВД могут вручать направления для постановки на учет в военный комиссариат, если призывник не стоит на нем.

А вручение самих повесток возможно, только сотрудниками военкоматов и именно заранее известному гражданину .

Поэтому никак нельзя хватать всех без разбора. Тем более недопустимо разбираться о соответствии призывника критериям мобилизации только после отправки на сборный пункт.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Американский баскетболист пояснил, почему хочет остаться играть в УНИКСе

Новости Татарстана

день назад

Собчак прокомментировала сериал «Слово пацана»

частные специалисты по травле тараканов

Новости Татарстана

18 часов назад

Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

Интересное в Казани

3 дня назад

Советы от казанского эксперта по строительству: на что обратить внимание при выборе загородного участка в Казани?

мастерская по ремонту бензоинструмента в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Леонид Слуцкий прокомментировал скандал вокруг сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

56 минут назад

Мэр Набережных Челнов дал комментарий по поводу пожара на рынке

Новости Татарстана

день назад

Саундтрек к сериалу «Слово пацана» возглавил мировой чарт Shazam

Новости Татарстана

день назад

В районах Татарстана растет заболеваемость ВИЧ
Лонгриды
день назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

4 часа назад

Для бойцов СВО из Татарстан был проведен телемост для связи с родными

Новости Татарстана

5 часов назад

Турпоток в Татарстане преодолел отметку в 4 млн человек

Новости Татарстана

5 часов назад

В Набережных Челнах был ликвидирован пожар площадью 6,8 тыс.кв.м

Новости Татарстана

17 часов назад

В Набережных Челнах горят гаражи кооператива «Гараж-500»
В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек
Новости Казани
3 дня назад

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек

Новости Казани

21 час назад

«Ак Барс» завершит чемпионат КХЛ во Дворце спорта

Новости Татарстана

день назад

Столяров прокомментировал отношение «Игр будущего» с Олимпиадой

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске планируют строительство делового центра
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни