Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Полейте рассаду этим дешевым напитком и подождите несколько минут: тля и муравьи больше не побеспокоят

Борьба с вредителями на огороде может стать настоящей головной болью для садоводов, особенно когда речь идет о тле и муравьях, которые любят селиться на молодых растениях. Но решение оказывается проще и дешевле, чем кажется.

oceanvip.ru

Подписаться в Telegram

Борьба с вредителями на огороде может стать настоящей головной болью для садоводов, особенно когда речь идет о тле и муравьях, которые любят селиться на молодых растениях. Но решение оказывается проще и дешевле, чем кажется — попробуйте полить рассаду этим недорогим напитком, и результат не заставит себя ждать.

Почему напиток помогает

Обычный газированный напиток, содержащий сахар и кислоты, может быть вашим надежным союзником в борьбе с вредителями. Сладость привлекает насекомых, но содержащиеся в напитке кислоты и другие компоненты губительно действуют на тлю и отпугивают муравьев.

Как применять

  1. Подготовка раствора: Разведите напиток с водой в пропорции 1:1 для усиления его действия и уменьшения нагрузки на растение. Лучше всего использовать раствор в первые минуты после приготовления, пока газы активно действуют.
  2. Полив рассады: Осторожно полейте полученным раствором участки, пораженные тлей. Небольшое количество также можно налить вокруг стеблей, чтобы отпугнуть муравьев. Напиток образует пленку на поверхности листьев, препятствуя дальнейшему распространению вредителей.

Преимущества метода

  • Экономичность: Газировка стоит дешевле химикатов, а эффект от нее виден сразу после первого применения.
  • Безопасность: Подходит для органического земледелия, не наносит вреда рассаде при правильном использовании.
  • Эффективность: Многократно проверенный метод уничтожения тли и муравьев за считанные минуты.

Попробуйте этот метод на своей рассаде, и вам не придется беспокоиться о тле и муравьях в своем саду!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Новости Казани

день назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

борьба от тараканов

Новости Казани

16 часов назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Интересное в Казани

2 дня назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

обучение наращиванию ногтей в Красноярске

Новости Казани

день назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Новости Татарстана

17 часов назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Татарстана

8 часов назад

Силовики Казани готовятся работать больше

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники
Новости Казани
2 дня назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Татарстана

8 часов назад

В РТ изменится график движения теплоходов «Метеор» до Свияжска

Новости Казани

8 часов назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Казани

8 часов назад

Участник «Казанского марафона» сделал предложение девушке

Новости Татарстана

8 часов назад

В РТ план по строительству индивидуальных домов выполнили на 96%
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
день назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

8 часов назад

В 175-й школе почтили память погибших детей и учителей

Новости Татарстана

8 часов назад

Комик Денис Дорохов принял участие в Казанском марафоне

Новости Казани

9 часов назад

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс»

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
день назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
день назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева