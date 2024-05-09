Полейте рассаду дешевым напитком и подождите пару минут: тли и муравьев больше не будет

Для окончательного избавления от тли и муравьев на вашем садовом участке или даче необходимо использовать экологически чистые методы. Опытные садоводы утверждают, что можно достичь этого без рецептурных химикатов.

Вы можете посыпать молотой корицей тропинки к муравейнику, чтобы сбить с ног муравьев - они потеряют ориентацию и уйдут с участка.

Также важно обработать растения от тли, смешав 500 мл воды с таким же количеством дешевой водки и аккуратно распыливая раствор в местах скопления вредителя. Алкогольное облако разрушит дыхательную систему тли, и она погибнет.