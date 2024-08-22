На телеканале СоловьёвLIVE прошла интересная дискуссия, в которой участвовали американский аналитик и бывший агент разведки Морской пехоты США Скотт Риттер и депутат Государственной Думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

В рамках беседы, Андрей Гурулёв прокомментировал ухудшение отношения Запада к России, особенно со стороны Великобритании. Он решительно высказался о возможных последствиях недооценки России: «Если кто-то думает, что Великобритания находится вне досягаемости, он глубоко ошибается. Всего полчаса — и результаты могут быть катастрофическими.» Гурулёв подчеркнул, что Россия обладает мощным стратегическим ядерным арсеналом, включая ракетные войска стратегического назначения, дальнюю стратегическую авиацию и межконтинентальные ракеты, находящиеся на военных морских судах.