На телеканале СоловьёвLIVE состоялась захватывающая дискуссия с участием известного американского аналитика и бывшего агента разведки Морской пехоты США Скотта Риттера и депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва. Обсуждение касалось текущих напряжённостей в отношениях между Россией и Западом, особенно с Великобританией.

В ходе беседы Гурулёв остро высказался о потенциальных рисках недооценки России, указывая на стратегические возможности страны: «Многие заблуждаются, полагая, что Великобритания находится за пределами досягаемости. Однако реальность такова, что за считанные минуты ситуация может кардинально измениться». Он акцентировал внимание на том, что Россия владеет мощным ядерным арсеналом, который включает стратегические ракеты, дальнюю авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты, размещённые на военных кораблях, подчёркивая её ключевую роль на геополитической арене.

Этот эпизод подчеркивает продолжающееся напряжение между мировыми державами и важность диалога в предотвращении международных конфликтов.