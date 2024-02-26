Покупайте сейчас, потом станут еще дороже: эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году

Цены на товары продолжают расти.

По данным росстата, за 2023 год самым существенным ростом цены обладают яйца - стоимость их повысилась на 61 процент. В 2024 году ожидается подорожание нескольких категорий товаров, что серьезно затронет кошельки россиян. Главными причинами подорожания являются рост курса и сложности в логистике.



Кофе

Бразилия из-за засухи заявила о повышении стоимости фьючерсов на кофе сорта "робуста" на 42 процента. Уже в декабре 2023 года стоимость кофе начала повышаться, а именно на 4,6 процента.



Сахар

Аналогичные тенденции заметны и на рынке сахара. Засуха в индий и Таиланде приводит к изменению его стоимости. Кроме того, здесь также затрагивается логистика и нестабильность валюты. Подорожание сахара повлечет за собой и подорожание всей кондитерской продукции. Производители в среднем повысят цены на шоколад на 7-14 процентов.



Рис

Рост стоимости риса будет связан с увеличением стоимости поставок из-за рубежа и индексацией российского риса. Ожидается повышение цен минимум на 20 процентов.



Алкоголь

Отечественный алкоголь слегка вырастет в цене - на 10 процентов, в то время как иностранный - до 25. Это связано, во-первых, с увеличением акциза на 4,9 процента, а также с повышением стоимости материалов и логистики.



Фрукты

Эксперты прогнозируют рост цен на фрукты, особенно на бананы и апельсины, из-за увеличения расходов на логистику и ослабления курса рубля. Стоимость других фруктов также будет увеличиваться.



Мясо

Что касается мяса, то за 2023 год его стоимость уже повысилась на 7-14 процентов по данным росстата. Специалисты прогнозируют, что за 2024 год цены на мясо еще поднимутся на 10-20 процентов.