Новости России
· Артем Акчурин

Покупайте пока не подорожали: эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году

Покупайте пока не подорожали: эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году

РБК

Подписаться в Telegram

В 2023 году наблюдалось интенсивное увеличение цен на товары. Особенно беспокойство вызывает рост стоимости яиц, который, по данным Росстата, вырос на 61 процент. Производители предупредили ритейлеров о планируемом повышении цен на продукцию и в 2024 году. Причинами этого роста стали увеличение курса валюты и проблемы в логистике.

Кофе

Кофе также подорожает из-за сокращения урожая. Бразилия, столкнувшаяся с засухой, объявила о повышении цены на фьючерсы кофе робуста на 42 процента. Рост цен на кофе начался еще в декабре 2023 года, увеличившись на 4,6 процента.

Сахар

Сахар подорожает из-за засухи в производящих странах, таких как Индия и Таиланд, а также из-за нестабильности валют и задержек в логистике. Следом за ростом цен на сахар поднимется стоимость кондитерских изделий, средний подъем цен на шоколад составит от 7 до 14 процентов.

Рис

Цены на товары, включая рис, увеличатся минимум на 20 процентов из-за роста стоимости импорта и на 7-10 процентов из-за индексации.

Алкоголь

Отечественный алкоголь подорожает на незначительные 10 процентов, в то время как иностранный — до 25 процентов. Это связано с увеличением акцизов на 4,9 процента (теперь 643 рубля за литр спирта), а также с повышением цен на материалы и логистику.

Фрукты

Эксперты прогнозируют также рост цен на фрукты, включая бананы и апельсины, из-за увеличения расходов на логистику и ослабления курса рубля. Аналогично, другие фрукты также подорожают.

Мясо

Цены на мясо, согласно данным Росстата, уже выросли в 2023 году на 7-14 процентов, и специалисты ожидают, что в 2024 году цены на мясо увеличатся еще на 10-20 процентов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

Из-за массового ДТП у Чаши Кремлевская дамба стоит в огромной пробке

Интересное в Казани

день назад

О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани

потравка тараканов с гарантией

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

Новости Татарстана

9 часов назад

Писатель Гараев сообщил, что ему угрожали переломать ноги из-за «Слова пацана»

перетяжка крыши кабриолета в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Новости Татарстана

день назад

В Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев

Новости Татарстана

5 часов назад

Мужчина выбросил ребенка из окна пятого этажа
Лонгриды
2 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

4 часа назад

Депутата-добровольца Эдуарда Шарафиева наградили орденом Мужества

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани прокуратура проверила МУП «Водоканал»

Новости Татарстана

7 часов назад

На Булаке планируют установить еще один пешеходный мост
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
8 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

Прокуратура начала проверку из-за застрявшей в снегу скорой помощи

Новости Татарстана

7 часов назад

Из-за аварии на сетях в Казани без воды остались 8 домов и одна гимназия

Новости Татарстана

8 часов назад

«Рубин» расторг контракт с футболистом Егором Сорокиным
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
6 дней назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку