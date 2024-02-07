Покупайте пока не подорожали: эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году

В 2023 году наблюдалось интенсивное увеличение цен на товары. Особенно беспокойство вызывает рост стоимости яиц, который, по данным Росстата, вырос на 61 процент. Производители предупредили ритейлеров о планируемом повышении цен на продукцию и в 2024 году. Причинами этого роста стали увеличение курса валюты и проблемы в логистике.

Кофе

Кофе также подорожает из-за сокращения урожая. Бразилия, столкнувшаяся с засухой, объявила о повышении цены на фьючерсы кофе робуста на 42 процента. Рост цен на кофе начался еще в декабре 2023 года, увеличившись на 4,6 процента.

Сахар

Сахар подорожает из-за засухи в производящих странах, таких как Индия и Таиланд, а также из-за нестабильности валют и задержек в логистике. Следом за ростом цен на сахар поднимется стоимость кондитерских изделий, средний подъем цен на шоколад составит от 7 до 14 процентов.

Рис

Цены на товары, включая рис, увеличатся минимум на 20 процентов из-за роста стоимости импорта и на 7-10 процентов из-за индексации.

Алкоголь

Отечественный алкоголь подорожает на незначительные 10 процентов, в то время как иностранный — до 25 процентов. Это связано с увеличением акцизов на 4,9 процента (теперь 643 рубля за литр спирта), а также с повышением цен на материалы и логистику.

Фрукты

Эксперты прогнозируют также рост цен на фрукты, включая бананы и апельсины, из-за увеличения расходов на логистику и ослабления курса рубля. Аналогично, другие фрукты также подорожают.

Мясо

Цены на мясо, согласно данным Росстата, уже выросли в 2023 году на 7-14 процентов, и специалисты ожидают, что в 2024 году цены на мясо увеличатся еще на 10-20 процентов.