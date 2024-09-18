Покупайте и не бойтесь – Росконтроль сказал, какое молоко на прилавках лучшее
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Специалисты Росконтроля провели масштабную проверку популярных торговых марок пастеризованного молока, представленного на российском рынке.
Целью исследования было определить качество и безопасность продукта, который ежедневно оказывается на столах миллионов россиян. Итогом работы стал рейтинг, включающий как рекомендуемые к покупке бренды, так и те, от которых лучше отказаться.
Критерии проверки
Эксперты оценивали образцы по нескольким ключевым показателям:
- Пищевая ценность: соответствие заявленным на упаковке данным.
- Качество: вкус, запах, консистенция и внешний вид продукта.
- Натуральность сырья: отсутствие растительных жиров и заменителей молочного жира.
- Безопасность: отсутствие вредных микроорганизмов, антибиотиков и других опасных веществ.
Для исследования были отобраны бренды, широко представленные в торговых сетях по всей стране.
Лидеры рейтинга качества
По результатам проверки, свыше десяти торговых марок получили высокие оценки, набрав более 7 баллов из возможных. В список лучших вошли:
- «Простоквашино»
- «Вкуснотеево»
- «Экомилк»
- «Село Зеленое»
- «Ашан»
- «Зеленая линия / Маркет Перекресток»
- Globus
- «Valio»
- «Домик в деревне»
- «Молоко нашей дойки»
- «Асаньевская ферма»
- «Вологжанка»
- «Сарафаново»
- Billa
- «Красная цена»
Эти бренды показали высокое качество по всем критериям и рекомендованы к покупке. Потребители могут быть уверены в натуральности и безопасности данного молока.
Бренды, не рекомендованные к покупке
К сожалению, не все производители смогли пройти строгий контроль качества. В список товаров, не рекомендуемых к приобретению, попали 18 торговых марок. Основными причинами низких оценок стали:
- Несоответствие заявленной жирности фактическому содержанию жира.
- Наличие растительных жиров вместо молочных.
- Обнаружение следов антибиотиков и других вредных веществ.
- Нарушение санитарно-гигиенических норм при производстве и упаковке.
Эксперты призывают потребителей быть внимательными при выборе молока и обращать внимание на результаты независимых проверок.
Как выбрать качественное молоко: советы экспертов
- Изучайте информацию на упаковке: обращайте внимание на состав, срок годности и условия хранения.
- Проверяйте репутацию бренда: отдавайте предпочтение маркам, которые прошли независимые проверки и имеют положительные отзывы.
- Обращайте внимание на внешний вид продукта: качественное молоко должно быть однородным по консистенции, без осадка и посторонних включений.
- Храните молоко правильно: соблюдайте рекомендованный температурный режим и не используйте продукт после истечения срока годности.
Проведённая проверка показала, что на российском рынке представлено множество качественных марок пастеризованного молока. Однако потребителям следует быть внимательными и ориентироваться на результаты независимых экспертиз. Выбирая проверенные бренды, вы заботитесь о здоровье своём и своих близких.
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