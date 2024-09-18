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Покупайте и не бойтесь – Росконтроль сказал, какое молоко на прилавках лучшее

Специалисты Росконтроля провели масштабную пров...

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Специалисты Росконтроля провели масштабную проверку популярных торговых марок пастеризованного молока, представленного на российском рынке.

Целью исследования было определить качество и безопасность продукта, который ежедневно оказывается на столах миллионов россиян. Итогом работы стал рейтинг, включающий как рекомендуемые к покупке бренды, так и те, от которых лучше отказаться.

Критерии проверки

Эксперты оценивали образцы по нескольким ключевым показателям:

  1. Пищевая ценность: соответствие заявленным на упаковке данным.
  2. Качество: вкус, запах, консистенция и внешний вид продукта.
  3. Натуральность сырья: отсутствие растительных жиров и заменителей молочного жира.
  4. Безопасность: отсутствие вредных микроорганизмов, антибиотиков и других опасных веществ.

Для исследования были отобраны бренды, широко представленные в торговых сетях по всей стране.

Лидеры рейтинга качества

По результатам проверки, свыше десяти торговых марок получили высокие оценки, набрав более 7 баллов из возможных. В список лучших вошли:

  • «Простоквашино»
  • «Вкуснотеево»
  • «Экомилк»
  • «Село Зеленое»
  • «Ашан»
  • «Зеленая линия / Маркет Перекресток»
  • Globus
  • «Valio»
  • «Домик в деревне»
  • «Молоко нашей дойки»
  • «Асаньевская ферма»
  • «Вологжанка»
  • «Сарафаново»
  • Billa
  • «Красная цена»

Эти бренды показали высокое качество по всем критериям и рекомендованы к покупке. Потребители могут быть уверены в натуральности и безопасности данного молока.

Бренды, не рекомендованные к покупке

К сожалению, не все производители смогли пройти строгий контроль качества. В список товаров, не рекомендуемых к приобретению, попали 18 торговых марок. Основными причинами низких оценок стали:

  • Несоответствие заявленной жирности фактическому содержанию жира.
  • Наличие растительных жиров вместо молочных.
  • Обнаружение следов антибиотиков и других вредных веществ.
  • Нарушение санитарно-гигиенических норм при производстве и упаковке.

Эксперты призывают потребителей быть внимательными при выборе молока и обращать внимание на результаты независимых проверок.

Как выбрать качественное молоко: советы экспертов

  • Изучайте информацию на упаковке: обращайте внимание на состав, срок годности и условия хранения.
  • Проверяйте репутацию бренда: отдавайте предпочтение маркам, которые прошли независимые проверки и имеют положительные отзывы.
  • Обращайте внимание на внешний вид продукта: качественное молоко должно быть однородным по консистенции, без осадка и посторонних включений.
  • Храните молоко правильно: соблюдайте рекомендованный температурный режим и не используйте продукт после истечения срока годности.

Проведённая проверка показала, что на российском рынке представлено множество качественных марок пастеризованного молока. Однако потребителям следует быть внимательными и ориентироваться на результаты независимых экспертиз. Выбирая проверенные бренды, вы заботитесь о здоровье своём и своих близких.

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