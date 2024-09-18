Покупайте и не бойтесь – Росконтроль сказал, какое молоко на прилавках лучшее

Специалисты Росконтроля провели масштабную проверку популярных торговых марок пастеризованного молока, представленного на российском рынке.

Целью исследования было определить качество и безопасность продукта, который ежедневно оказывается на столах миллионов россиян. Итогом работы стал рейтинг, включающий как рекомендуемые к покупке бренды, так и те, от которых лучше отказаться.

Критерии проверки

Эксперты оценивали образцы по нескольким ключевым показателям:

Пищевая ценность: соответствие заявленным на упаковке данным. Качество: вкус, запах, консистенция и внешний вид продукта. Натуральность сырья: отсутствие растительных жиров и заменителей молочного жира. Безопасность: отсутствие вредных микроорганизмов, антибиотиков и других опасных веществ.

Для исследования были отобраны бренды, широко представленные в торговых сетях по всей стране.

Лидеры рейтинга качества

По результатам проверки, свыше десяти торговых марок получили высокие оценки, набрав более 7 баллов из возможных. В список лучших вошли:

«Простоквашино»

«Вкуснотеево»

«Экомилк»

«Село Зеленое»

«Ашан»

«Зеленая линия / Маркет Перекресток»

Globus

«Valio»

«Домик в деревне»

«Молоко нашей дойки»

«Асаньевская ферма»

«Вологжанка»

«Сарафаново»

Billa

«Красная цена»

Эти бренды показали высокое качество по всем критериям и рекомендованы к покупке. Потребители могут быть уверены в натуральности и безопасности данного молока.

Бренды, не рекомендованные к покупке

К сожалению, не все производители смогли пройти строгий контроль качества. В список товаров, не рекомендуемых к приобретению, попали 18 торговых марок. Основными причинами низких оценок стали:

Несоответствие заявленной жирности фактическому содержанию жира.

Наличие растительных жиров вместо молочных.

Обнаружение следов антибиотиков и других вредных веществ.

Нарушение санитарно-гигиенических норм при производстве и упаковке.

Эксперты призывают потребителей быть внимательными при выборе молока и обращать внимание на результаты независимых проверок.

Как выбрать качественное молоко: советы экспертов

Изучайте информацию на упаковке: обращайте внимание на состав, срок годности и условия хранения.

Проверяйте репутацию бренда: отдавайте предпочтение маркам, которые прошли независимые проверки и имеют положительные отзывы.

Обращайте внимание на внешний вид продукта: качественное молоко должно быть однородным по консистенции, без осадка и посторонних включений.

Храните молоко правильно: соблюдайте рекомендованный температурный режим и не используйте продукт после истечения срока годности.

Проведённая проверка показала, что на российском рынке представлено множество качественных марок пастеризованного молока. Однако потребителям следует быть внимательными и ориентироваться на результаты независимых экспертиз. Выбирая проверенные бренды, вы заботитесь о здоровье своём и своих близких.