«Пока вопрос так не стоит»: в Госдуме прокомментировали возможность новой волны мобилизации в России

Сообщения о возможной новой волне мобилизации, появившиеся в общественных сетях, были опровергнуты в госдуме. В рамках комитета по обороне, членом которого является Виктор Заварзин, подтверждается, что данная информация не соответствует действительности.

"У меня нет достоверных данных о какой-либо мобилизации. У нас существует запас от предыдущей частичной мобилизации, а также значительное число контрактников. Пока не возникла необходимость в этом вопросе, и все сведения о мобилизации являются слухами. Если появятся какие-либо уточнения, я готов прокомментировать", - заявил Заварзин.