«Пока вопрос так не стоит»: в Госдуме прокомментировали возможность еще одной волны мобилизации в России

Член комитета Госдумы по обороне, Виктор Заварзин, категорически опроверг информацию о предстоящей мобилизации, называя все эти утверждения лишь слухами.

«У меня нет данных о какой-либо предстоящей мобилизации. У нас еще остаются резервы из предыдущей частичной мобилизации, а также значительный контингент контрактников. На данный момент вопрос мобилизации не поднимался на повестку дня. Все эти разговоры - всего лишь слухи. Если появятся конкретные уточнения, я готов дать ответ», - подчеркнул Заварзин.