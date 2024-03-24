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«Пока вопрос так не стоит»: в Госдуме прокомментировали возможность еще одной волны мобилизации в России

«Пока вопрос так не стоит»: в Госдуме прокомментировали возможность еще одной волны мобилизации в России

gazeta.ru

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Член комитета Госдумы по обороне, Виктор Заварзин, категорически опроверг информацию о предстоящей мобилизации, называя все эти утверждения лишь слухами.

«У меня нет данных о какой-либо предстоящей мобилизации. У нас еще остаются резервы из предыдущей частичной мобилизации, а также значительный контингент контрактников. На данный момент вопрос мобилизации не поднимался на повестку дня. Все эти разговоры - всего лишь слухи. Если появятся конкретные уточнения, я готов дать ответ», - подчеркнул Заварзин.

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