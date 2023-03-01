"Пока привыкнем, будет большой день жестянщика": в России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

В России с 1 марта поменялись правила проезда по перекресткам с круговым движением

С 1 марта 2023 года в России поменялись правила проезда круговых перекрестков. Отныне при въезде на него, если вы едете не с главной дороги, водитель обязан уступить дорогу всем, кто уже движется по перекрестку.

Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.

Ранее, напомним, при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.

Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.

В свою очередь начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин считает, что соответствующее изменение — своего рода "редакционная подчистка" для исключения неоднозначности толкования формулировки.

Но автоэксперты уверены, что путаницы в первое время станет еще больше, и пока водители привыкнут, ДТП на "круговых" неизбежны.

