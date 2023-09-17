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· Алина Алмакаева

Пойдут все — от 18 до 65: чиновники предупредили о возможности второй волны мобилизации

Пойдут все — от 18 до 65: чиновники предупредили о возможности второй волны мобилизации

zensovet.ru

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Руководители из нескольких регионов России в настоящее время обсуждают вопрос о проведении новой волны мобилизации. Такой информацией делятся источники.

В начале июня вице-мэр Владивостока Евгений Бавин предупредил о возможных негативных последствиях, если не будет выполнен заданный план по призыву солдат- контрактников. На встрече с руководителями управляющих компаний и ТСЖ он подчеркнул важность полного выполнения плана к декабрю.

Глава районной администрации Юрий Башкиров из Тольятти также выразил свои опасения относительно набора военнослужащих в конце августа. Он отметил запланированный призыв 2000 добровольцев, однако на данный момент удалось привлечь только 250 человек.

Представитель казанского военкомата также выразил тревогу по поводу проблем с призывом в конце июня.

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