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Подожгите лавровый лист на кухне: стало известно для чего это нужно

Подожгите лавровый лист на кухне: стало известно для чего это нужно

хибины.ру

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Впечатление от дома, в который мы входим, обусловлено не его дизайном, а запахом, который ощущается сразу же. Каждая хозяйка стремится, чтобы воздух пропитывали запахи чистоты, свежести или ароматы приятной еды. Тем не менее, иногда в доме появляется неприятный запах, от которого невозможно избавиться. Однако такой проблемы можно избежать, зная древний секрет сожженных лавровых листьев. Сообщают Хибины.ру.

История о том, как с помощью тлеющего лаврового листа освежали воздух, известна еще с древнегреческих и римских времен. Это помогало предотвратить распространение болезней и освежить воздух в помещении, избавив его от затхлости. Древние люди верили, что этот ритуал также помогает очистить дом от негативной энергии. В период эпидемий, лавровые ветки постоянно клали на огонь в доме.


Этот ритуал по очищению воздуха лавровым листом распространился и на Руси, как пишет автор канала "Про красивости: DIY и искусство". Чтобы воздух наполнялся чистотой, знахари рекомендовали окуривать дом лавровым листом не реже трех раз в месяц. Это помогало облегчить дыхание, отпугивало насекомых и очищало жилище от негативной энергии.

Лавровый лист обладает множеством полезных свойств. Горящие листья устраняют неприятные запахи в доме, а аромат успокаивает человека. Кроме того, дым от лаврового листа дезинфицирует помещение и облегчает дыхание. Поэтому лавровый лист может стать прекрасной естественной заменой искусственным ароматическим свечам и освежителям воздуха.

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