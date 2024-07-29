Подорожают до 50 процентов: какие товары сильно вырастут в цене в августе

С приближением середины августа, россияне столкнутся с значительным ростом цен на многие товары, от продуктов питания до одежды и бытовой химии.

Это подорожание связано с увеличением налоговых ставок на ввозные пошлины, особенно из стран с недружественным отношением к России, сообщает progorod33.

Причины изменений

Новое постановление, вступающее в силу в конце июля, предусматривает рост налоговых ставок для ввозимых товаров. Эти меры приведут к значительному удорожанию, включая до 50%-ного повышения стоимости одежды и строительных материалов, а также до 15%-ного роста цен на популярные зарубежные сладости типа Nutella и Toblerone.

Основные товары, подверженные подорожанию:

Продукты питания: Включая зарубежные бренды сладостей, такие как Oreo и Milka.

Косметика и парфюмерия: Известные бренды подорожают примерно на 35%.

Одежда: Особенно та, что поступает из стран Балтии, может подорожать на 50%.

Электроника и строительные материалы: Также ожидаются значительные повышения цен.

Воздействие на потребителей

Эти изменения скорее всего приведут к пересмотру покупательских предпочтений, с возможным переходом на продукцию из стран, которые не попадают под повышенные налоговые ставки, таких как Турция.

Долгосрочные перспективы

Хотя текущее постановление действует до конца года, существует большая вероятность его продления на следующий год. Это предполагает длительный период нестабильности для рынка и необходимость адаптации как со стороны бизнеса, так и со стороны потребителей.

Предстоящее подорожание товаров представляет собой серьезное испытание для экономики России. Эффективное приспособление к новым экономическим условиям и поиск альтернативных решений станут ключевыми задачами для поддержания уровня жизни и стабильности на рынке.