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Подорожает всё: с начала июля в России повысятся цены на ЖКХ до 15%

С 1 июля 2024 года россиян ждет плановая индексация тарифов на электроэнергию, воду и газ. В среднем по стране цены вырастут на 9,8%, но в разных регионах цифры будут отличаться.

zlatoust.info

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С 1 июля 2024 года россиян ждет плановая индексация тарифов на электроэнергию, воду и газ. В среднем по стране цены вырастут на 9,8%, но в разных регионах цифры будут отличаться, сообщает портал sravni.ru со ссылкой на «Народный фронт».

Где больше всего вырастут тарифы?

  • Максимальный рост тарифов - 15% - ожидается в Забайкальском крае.
  • Минимальный - 4% - в Хакасии.
  • В Москве тарифы вырастут на 11%, в Санкт-Петербурге - на 9,8%.

С подробной информацией по всем регионам можно ознакомиться в официальном распоряжении правительства.

Что важно знать:

Индексация коснется только платы за основные коммунальные услуги (вода, газ, электричество).

Стоимость содержания и ремонта жилья регулируется отдельно - региональными властями или самими жителями.

Как изменится стоимость коммуналки в Москве?

  • Холодная вода: +17,42% (59,80 руб./куб.м)
  • Водоотведение: +14,86% (45,91 руб./куб.м)
  • Горячая вода: +11,92% (272,14 руб./куб.м)
  • Отопление: +10,46% (3217,19 руб./Гкал)
  • Вывоз мусора: +0,55% (846,43 руб./куб.м)

Хорошая новость:

Для некоторых категорий граждан с июля будет отменена банковская комиссия за оплату ЖКУ.

Повышение тарифов – ежегодная мера, направленная на обновление инфраструктуры и обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

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