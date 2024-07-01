Подорожает всё: с начала июля в России повысятся цены на ЖКХ до 15%
zlatoust.info
С 1 июля 2024 года россиян ждет плановая индексация тарифов на электроэнергию, воду и газ. В среднем по стране цены вырастут на 9,8%, но в разных регионах цифры будут отличаться, сообщает портал sravni.ru со ссылкой на «Народный фронт».
Где больше всего вырастут тарифы?
- Максимальный рост тарифов - 15% - ожидается в Забайкальском крае.
- Минимальный - 4% - в Хакасии.
- В Москве тарифы вырастут на 11%, в Санкт-Петербурге - на 9,8%.
С подробной информацией по всем регионам можно ознакомиться в официальном распоряжении правительства.
Что важно знать:
Индексация коснется только платы за основные коммунальные услуги (вода, газ, электричество).
Стоимость содержания и ремонта жилья регулируется отдельно - региональными властями или самими жителями.
Как изменится стоимость коммуналки в Москве?
- Холодная вода: +17,42% (59,80 руб./куб.м)
- Водоотведение: +14,86% (45,91 руб./куб.м)
- Горячая вода: +11,92% (272,14 руб./куб.м)
- Отопление: +10,46% (3217,19 руб./Гкал)
- Вывоз мусора: +0,55% (846,43 руб./куб.м)
Хорошая новость:
Для некоторых категорий граждан с июля будет отменена банковская комиссия за оплату ЖКУ.
Повышение тарифов – ежегодная мера, направленная на обновление инфраструктуры и обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.
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