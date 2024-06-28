Подорожает всё: с 1 июля в России повысятся цены на ЖКХ до 15%

С первого июля 2024 года жители России столкнутся с плановым увеличением стоимости коммунальных услуг, которое последний раз происходило в декабре 2022 года.

Согласно информации от эксперта подразделения «Народный фронт. Аналитика», Ирины Блинковой, тарифы будут индексироваться на 4% до 15% в зависимости от региона, с общенациональным средним уровнем увеличения около 9,8%.

Региональные различия в индексации тарифов

Наименьшее увеличение тарифов запланировано для Хакасии, где плата за коммунальные услуги возрастет на 4%. Наибольшее повышение предвидится в Забайкальском крае, достигнув 15%. В столице России, Москве, жители увидят рост тарифов на уровне 11%, а в Московской области — на 10,7%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области индексация составит 9,8% и 10,2% соответственно.

Что входит в индексацию?

Индексация касается только стоимости основных коммунальных услуг, включая электроэнергию, водоснабжение и газоснабжение. Изменения в тарифах на содержание и ремонт жилых помещений регулируются региональными властями или самими жителями и могут происходить в любое время, независимо от общегосударственной индексации.

Детализация изменений в Москве

В Москве (за исключением ТиНАО) изменения цен будут следующими:

Холодная вода подорожает на 17,42%, до 59,80 рубля за кубический метр;

Водоотведение возрастет на 14,86%, до 45,91 рубля за кубический метр;

Горячая вода увеличится на 11,92%, до 272,14 рубля за кубический метр;

Отопление поднимется на 10,46%, до 3217,19 рубля за гигакалорию;

Вывоз мусора увеличится на 0,55%, до 846,43 рубля за кубический метр.

Льготы для отдельных категорий граждан

С началом июля 2024 года определенные категории граждан также получат возможность оплачивать коммунальные услуги без взимания банковской комиссии, что является важной мерой поддержки для уязвимых слоев населения.

Эти меры предпринимаются в рамках адаптации пенсионной системы к текущим экономическим условиям и инфляции, что подразумевает обеспечение адекватного уровня жизни для всех слоев населения.