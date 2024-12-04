«Поднимут на вилы ЦБ»: эксперт оценил вероятность заморозки вкладов в России

В последние недели в российских финансовых кругах активно обсуждают возможные меры, которые могут быть предприняты в случае массового оттока капитала с банковских вкладов.

Однако сценарий заморозки вкладов, по мнению финансового эксперта, авторитетного аналитика и создателя Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, крайне маловероятен. Он уверяет, что подобное развитие событий не имеет реальной перспективы и вызывает неоправданные опасения среди вкладчиков.

Почему заморозка вкладов невозможна?

В комментарии для Банки.ру Кричевский выразил уверенность, что заморозка вкладов в России абсолютно нецелесообразна и нереальна. По его словам, в случае такой меры, народ неминуемо восстанет против властей, и последствия будут непредсказуемыми: «Народ поднимет на вилы либо местных чиновников, либо Центробанк», — заявил эксперт. Он отметил, что, несмотря на существование вертикали власти, «гнева объединенного народа она все равно боится».

Кроме того, Кричевский добавил, что у Центрального банка есть достаточный инструментарий для предотвращения ситуации, которая могла бы привести к заморозке вкладов. В частности, он напомнил, что регулятор обладает возможностями для управления ликвидностью банков и стабильности финансовой системы, что позволяет избежать резких и опасных шагов, таких как введение ограничений на снятие средств.

Что происходит с вкладами?

Эксперт также развеял мифы, связанные с массовыми волнениями вкладчиков, которых якобы может охватить паника из-за ожидания заморозки. Кричевский считает, что страхи по этому поводу чрезмерно раздуты. По его мнению, банки могут столкнуться с дефицитом наличности только в том случае, если клиенты начнут массово забирать свои деньги. Однако, по словам Кричевского, проблему можно будет быстро решить через пополнение банкоматов и снижение активности вкладчиков в течение нескольких дней.

Куда могут уйти деньги?

При этом Алексей Кричевский предположил, что в случае снятия средств с вкладов, россияне, скорее всего, не будут просто «пускать деньги на ветер». Он выделил несколько вариантов того, как может перераспределяться капитал:

Недвижимость: кричевский уверен, что интерес к рынку недвижимости возрастет, особенно если ипотечные ставки будут снижаться, что подтолкнет спрос.

Товары и экономика: вкладчики могут начать тратить деньги на товары, что поддержит внутреннее потребление и экономику в целом.

Фондовый рынок: эксперт также считает, что деньги могут уйти в фондовый рынок, где инвесторы будут искать способы получить схожую доходность. Это, в свою очередь, может подстегнуть рост котировок на российском рынке акций.

Валюта: также возможно, что часть средств будет направлена на покупку валюты, что частично компенсирует отток капитала из рублевых активов.

Влияние на инфляцию

Не исключено, что массовый отток денег из банков может повлиять на инфляцию. Кричевский признал, что это может стать одним из факторов роста, однако, по его мнению, существует и много других факторов, которые также будут способствовать инфляционному давлению на экономику. Эксперт подчеркнул, что пока что этого сценария стоит опасаться в меньшей степени, чем другие экономические риски, такие как глобальные колебания цен и другие внешние воздействия.

Зубец и Набиуллина: разные мнения

Ситуацию, связанную с возможной заморозкой вкладов, прокомментировали и другие известные экономисты. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета, в начале ноября высказал мнение, что в случае массового вывода средств с депозитов на рынке может начаться высокая инфляция. В связи с этим он предложил, что банки могут ограничить возможность снятия средств, чтобы не допустить гиперинфляции.

С другой стороны, глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с категоричной позицией, назвав идею заморозки вкладов «бессмыслицей» и подчеркнув, что в России существуют достаточно сильные инструменты для предотвращения подобных рисков.

Проблема массового снятия вкладов и возможной заморозки вряд ли станет реальностью в ближайшем будущем. Алексей Кричевский уверен, что текущие страхи — это преувеличенные опасения. Банковская система, как и Центральный банк, имеют все необходимые средства для регулирования финансовой ситуации в стране, что исключает введение крайних мер, таких как заморозка вкладов.

Сейчас же вкладчики могут смело рассматривать самые прибыльные предложения по вкладам, которые продолжают привлекать внимание россиян. По данным статистики, в октябре 24% вкладчиков выбирали шестимесячные депозиты, что подтверждает интерес к банковским продуктам даже в условиях нестабильной экономической ситуации.

Пока финансовая система стабилизирована, россияне могут спокойно продолжать инвестировать свои средства, не опасаясь за сохранность своих вкладов в ближайшее время.