Подготовка к мобилизации? В России меняют правила брони сотрудников госкомпаний

С марта 2025 года в Российской Федерации произойдут серьёзные изменения в системе бронирования сотрудников от мобилизации.

Эти функции, которые ранее исполнялись предприятиями и региональными властями, будут переданы федеральным ведомствам и Министерству обороны. О нововведениях рассказал депутат Государственной думы Виктор Заварзин в интервью RTVI, подчеркнув, что новый порядок позволит централизовать процесс и адаптировать его к современным вызовам.

Ключевые изменения в правилах бронирования

Согласно постановлению правительства No 766с, действующему с 2024 года, процесс бронирования сотрудников теперь станет прерогативой федеральных органов. Хотя сам документ пока не опубликован, источники сообщают, что он ужесточает критерии для получения брони и сокращает перечень организаций, которые могут претендовать на защиту своих работников от мобилизации.

«Если раньше бронированием занимались предприятия и региональные власти, то теперь этим будут заниматься федеральные структуры, такие как Минобороны. Это упрощает систему и делает её более управляемой», — пояснил Виктор Заварзин.

Новые требования к бронированию

Новая процедура предусматривает, что бронь будет привязываться не к конкретному сотруднику, а к его должности. Это означает, что если человек увольняется, его место в списке автоматически становится вакантным. Право на защиту от мобилизации сохраняется только за сотрудниками, официально трудоустроенными по договору и выполняющими критически важные функции для предприятия.

Ранее, согласно действующему законодательству, бронь могли получить сотрудники IT-компаний, операторов связи, системообразующих СМИ и организаций, обеспечивающих стабильность национальной финансовой системы. Однако новые правила предполагают сокращение списка категорий, что может повлиять на многие предприятия.

Штрафы и контроль: усиление ответственности

С 2024 года ужесточены меры административной ответственности за нарушение правил мобилизационного оповещения:

Для юридических лиц максимальный штраф составляет до 500 тысяч рублей.

Для должностных лиц — до 80 тысяч рублей.

Также внедрена новая форма повестки, которая содержит упоминание о частичной мобилизации, введённой указом президента. Эти повестки обязывают граждан явиться в военкомат под угрозой уголовной ответственности. Для тех, кто уклоняется, предусмотрены временные ограничения, такие как запрет на выезд за границу или управление автомобилем.

Почему изменения необходимы?

Член комитета Госдумы Виктор Соболев объяснил необходимость реформы изменением внешних и внутренних угроз. Ранее действовавшие нормы, по его мнению, устарели и больше не соответствуют текущим реалиям.

«Речь идёт не о мобилизации, а о необходимости модернизации системы бронирования. Теперь профильные министерства, такие как Минобороны и Минпромторг, будут отвечать за защиту сотрудников», — заявил Соболев.

Последствия для работодателей и сотрудников

С введением новых правил предприятиям придётся адаптироваться к централизованной системе. Они больше не смогут напрямую оформлять бронь для сотрудников, а будут обязаны взаимодействовать с федеральными органами. Сотрудникам же остаётся внимательно следить за изменениями в законодательстве и уточнять свои права на бронирование.

Вызовы и перспективы

Передача полномочий по бронированию сотрудников федеральным ведомствам — это шаг к унификации и упрощению системы. Однако сокращение перечня организаций, имеющих право на оформление брони, может привести к сложностям для бизнеса и социальной напряжённости среди работников. Остаётся надеяться, что нововведения позволят повысить прозрачность и эффективность мобилизационной системы.

