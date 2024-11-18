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Подешевеют на 40%: когда ждать обвала цен на квартиры в Российской Федерации

Председатель комитета Государственной думы по ф...

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Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков предположил, что цены на новостройки могут упасть на 40% во второй половине 2024 года. Это мнение, однако, не разделяют все участники рынка.

Причины возможного снижения

По словам Аксакова, предполагаемое снижение цен связано с завершением программы льготной ипотеки с государственной поддержкой под 8% годовых. Эта программа, по мнению Аксакова, искусственно поддерживала спрос и цены на жилье. С её завершением ожидается уменьшение спроса и, как следствие, снижение цен.

Различные мнения экспертов

Дмитрий Щегельский, генеральный директор агентства недвижимости «Бенуа», считает, что такое значительное снижение цен в краткосрочной перспективе маловероятно. Он напоминает о предыдущих кризисах, когда снижение цен занимало год и более, и предполагает, что реальное снижение к концу текущего года составит около 15 процентов.

Рыночное равновесие и сценарии развития

Исполнительный директор «Клуба инвесторов Москвы» также высказывает сомнения в резком падении цен. Он подчеркивает, что текущие цены устанавливаются на основе баланса спроса и предложения, и что рынок сам по себе регулирует эти параметры.

Влияние экономических факторов

Несмотря на прогнозы, экономические условия, такие как инфляция и доступность кредитования, продолжат оказывать существенное влияние на стоимость жилья. Высокая ставка ипотеки и инфляционные процессы могут сдерживать падение цен, несмотря на уменьшение спроса.
Ситуация на рынке недвижимости остаётся динамичной и многогранной. И хотя некоторые эксперты предвещают значительное снижение цен на новостройки, другие подчеркивают стойкость рынка и возможность более мягкой коррекции цен. В любом случае, покупателям и инвесторам следует внимательно следить за развитием событий и готовиться к возможным изменениям, сообщает RTVI.com.

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