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Подешевеют на 40%: когда ждать обвала цен на квартиры в России

Председатель комитета Государственной думы по ф...

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Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, выразил мнение о возможном драматическом снижении стоимости новостроек в России.

В интервью, которое цитирует RTVI.com, он предсказал, что цены могут упасть на 40% уже во второй половине 2024 года. Это заявление вызвало оживленные дискуссии среди экспертов рынка недвижимости.

Фон снижения цен

Аксаков связывает предполагаемое снижение цен с завершением государственной программы льготной ипотеки. По его словам, программа, предлагавшая ипотеку под 8%, способствовала искусственному поднятию цен на жилье за счет увеличенного спроса, который не соответствовал реальным возможностям строительной отрасли по предложению нового жилья. Теперь, когда программа сворачивается, ожидается обратная реакция рынка.

Скептицизм и оптимизм участников рынка

Но не все участники рынка разделяют мнение Аксакова. Дмитрий Щегельский, глава палаты недвижимости и гендиректор агентства «Бенуа», считает, что значительное снижение цен в такой короткий период времени маловероятно. Он отмечает, что в прошлые экономические спады цены снижались более медленно. Владислав Преображенский из «Клуба инвесторов Москвы» также выражает сомнения в быстром снижении цен, указывая на текущий баланс спроса и предложения, который поддерживается рыночными условиями.

Долгосрочные перспективы

Не смотря на различия в оценках, большинство экспертов сходятся во мнении, что рынок недвижимости переживет период коррекции. Александр Москатов, представитель «Миэль», указывает на постепенное снижение цен на вторичном рынке, подчеркивая, что глубокие изменения стоимости могут произойти только при продолжительной экономической нестабильности.

Советы для покупателей и инвесторов

В условиях возможных колебаний цен на рынке, потенциальным покупателям и инвесторам важно оставаться информированными и готовыми к различным сценариям. Наблюдение за динамикой рынка и консультации с экспертами помогут сделать обоснованные решения в изменчивой экономической среде.

Ожидания относительно будущего российского рынка недвижимости различаются, но общий тренд указывает на возможное снижение цен в ближайшее время. Как быстро и насколько глубоко произойдет это снижение, покажет время.

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