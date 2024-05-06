Подавляет синтез холестерина в печени: врач назвал полезный летний напиток — мощная смесь для чистки сосудов от бляшек

Британский диетолог Джастин Батлер предложил натуральное и вкусное решение для тех, кто стремится улучшить здоровье сердца и снизить уровень «плохого» холестерина, который является основной угрозой для развития сердечно-сосудистых заболеваний и риска инсульта.

Ингредиенты смузи:

Соевое молоко — база напитка, которая, по словам Батлера, помогает снизить холестерин на 29% благодаря содержанию растительных волокон и фитостеролов.

Ягоды (малина, клубника, черника) — эти ягоды не только придают напитку приятный вкус, но и обладают высоким содержанием антицианов, которые блокируют синтез холестерина в печени.

Орехи — ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск сердечных заболеваний на 24%.

Молотое льняное семя — добавление одной столовой ложки усилит эффект снижения холестерина, благодаря высокому содержанию клетчатки, которая препятствует его всасыванию из кишечника в кровоток.

Приготовление и употребление:

Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Этот напиток идеально подходит для утреннего или дневного перекуса, освежает и в то же время способствует укреплению здоровья сердца.

Джастин Батлер подчеркивает, что регулярное включение такого смузи в рацион не только поддерживает сердечно-сосудистую систему, но и обеспечивает долгосрочную защиту здоровья. Однако перед внесением изменений в свой рацион рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Этот рецепт смузи от британского диетолога превращает борьбу с холестерином в приятное и полезное дополнение к вашему рациону, делая заботу о здоровье не только полезной, но и вкусной.