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Подавляет синтез холестерина в печени: врач назвал отличный летний напиток — мощная смесь для чистки сосудов от бляшек

Высокий уровень "вредного" холестерина в крови негативно влияет на состояние сосудов, увеличивает вероятность сердечных заболеваний и инсульта.

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Высокий уровень "вредного" холестерина в крови негативно влияет на состояние сосудов, увеличивает вероятность сердечных заболеваний и инсульта. Определенные продукты питания могут помочь снизить его уровень.

Доктор Джастин Батлер из Великобритании рекомендует включить в рацион "отличный" летний напиток, который содержит несколько ключевых компонентов.

"Отличным летним напитком, способным снизить уровень холестерина, будет смузи из соевого молока с добавлением изобилия ягод и орехов. Для усиления эффекта, рекомендую добавить столовую ложку молотого льняного семени, которое, согласно исследованиям, также помогает снизить уровень холестерина," - поделился Батлер.

Продукты из сои в сочетании с клетчаткой и другими растительными соединениями способствуют снижению уровня "вредного" холестерина на 29%. Благодаря содержанию антоцианов, малина, клубника и черника также оказывают благоприятное влияние на синтез холестерина в печени.

Употребление небольшого количества орехов ежедневно также помогает снизить уровень холестерина. Люди, которые ежедневно употребляют орехи, реже подвержены сердечным заболеваниям на 24% и умирают от них на 27% реже, в сравнении с теми, кто не употребляет их, как показали результаты недавнего исследования.

Льняное семя дополняет эффективность напитка, так как обладает большим содержанием клетчатки, которая препятствует всасыванию холестерина из кишечника в кровь, сделал вывод Батлер.

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