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Подавляет синтез холестерина в печени: врач назвал очень полезный летний напиток — мощная смесь для чистки сосудов от бляшек

Существует связь между высоким уровнем "плохого" холестерина в крови и рисками сердечных заболеваний и инсульта.

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Существует связь между высоким уровнем "плохого" холестерина в крови и рисками сердечных заболеваний и инсульта. Однако определенные продукты питания могут помочь снизить его уровень.

Доктор Джастин Батлер из Великобритании рекомендует добавить в свой рацион освежающий летний напиток, который способствует снижению уровня холестерина. Он содержит соевое молоко, ягоды, орехи и молотое льняное семя. Этот напиток может снизить уровень "плохого" холестерина на 29%.

Сочетание продуктов из сои, клетчатки и других растительных компонентов, таких как ягоды, может оказать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Орехи также могут помочь снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний.

Льняное семя содержит клетчатку, которая помогает блокировать всасывание холестерина из кишечника в кровоток, что способствует дальнейшему снижению уровня холестерина. Комбинирование этих ингредиентов в напитке может быть эффективным способом борьбы с высоким уровнем "плохого" холестерина в организме.

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