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Подавляет синтез холестерина в печени: эксперт назвал отличный летний напиток — мощная смесь для чистки сосудов от бляшек

Британский диетолог Джастин Батлер представил натуральное средство для снижения уровня «плохого» холестерина, который угрожает здоровью сердца и сосудов, увеличивая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

eg.ru

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Британский диетолог Джастин Батлер представил натуральное средство для снижения уровня «плохого» холестерина, который угрожает здоровью сердца и сосудов, увеличивая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

По словам Батлера, смузи на основе соевого молока с добавлением ягод и орехов — это вкусный и эффективный способ улучшить свое здоровье. Для усиления эффекта рекомендуется добавить столовую ложку молотого льняного семени, которое, как показывают исследования, также активно снижает уровень холестерина.

Джастин Батлер подчеркивает, что соевое молоко в сочетании с клетчаткой и другими растительными компонентами может снизить уровень холестерина на 29%. Ягоды, такие как малина, клубника и черника, богатые антоцианами, эффективно блокируют синтез холестерина в печени.

Также, согласно недавним исследованиям, употребление небольшого количества орехов каждый день снижает риск сердечных заболеваний на 24% и смертность от них на 27%. Льняное семя, богатое клетчаткой, дополнительно усиливает действие напитка, препятствуя всасыванию холестерина из кишечника в кровоток.

Этот летний напиток не только освежает, но и защищает ваше здоровье, предоставляя мощную поддержку сердечно-сосудистой системе. Включение таких напитков в рацион помогает поддерживать здоровье на долгие годы. Не забудьте проконсультироваться со специалистом перед внесением изменений в свой рацион.

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