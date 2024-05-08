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Подавляет синтез холестерина в печени: доктор назвал очень полезный летний напиток — мощная смесь для чистки сосудов от бляшек

Высокий уровень "вредного" холестерина в крови может негативно повлиять на здоровье сосудов, повысить риск сердечных заболеваний и инсульта.

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Высокий уровень "вредного" холестерина в крови может негативно повлиять на здоровье сосудов, повысить риск сердечных заболеваний и инсульта. Существуют определенные продукты питания, которые могут помочь снизить его уровень.

Доктор Джастин Батлер из Великобритании рекомендует включить в рацион "отличный" летний напиток, который содержит несколько ключевых ингредиентов.

"Прекрасным летним напитком, способным снизить уровень холестерина, является смузи из соевого молока с добавлением щедрой порции ягод и орехов. Для усиления эффекта можно добавить ложку молотого льняного семени, которое, как показывают исследования, также снижает уровень холестерина", - поделился Батлер.

Он отметил, что продукты из сои в сочетании с клетчаткой и другими растительными соединениями могут снизить уровень "плохого" холестерина на целых 29%. Прекрасно сочетать соевое молоко с малиной, клубникой и черникой - богатыми антоцианами, которые подавляют синтез холестерина в печени.

Употребление небольшой горсти орехов в день также может помочь снизить уровень холестерина. Люди, регулярно употребляющие орехи, по данным недавнего исследования, на 24% реже страдают от сердечных заболеваний и на 27% реже умирают от них, по сравнению с непотребляющими орехи.

Льняное семя также усиливает эффективность напитка, так как содержит много клетчатки, которая помогает предотвращать всасывание холестерина из кишечника в кровь, подытожил Батлер.

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