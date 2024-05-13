Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: Шикарное удобрение из мусора, ягод будет навалом — совет агронома Давыдовой

Любители дачного хозяйства всегда находят удивительные способы использования обычных предметов на своих участках. Они создают удобрения для фруктовых кустов и деревьев из различных органических отходов.

Сельскохозяйственный специалист Ксения Давыдова поделилась с журналом "Хибины" необычным способом удобрения малиновых кустов.

Для начала необходимо взять картофельные очистки, тщательно промыть их, высушить и поместить на лист духовки при низкой температуре. Важно не доводить до подгорания или запекания, отходы должны просто высохнуть.

Когда очистки станут сухими, их следует измельчить в блендере до получения порошка.

Этим порошком нужно посыпать почву вокруг корней малиновых кустов. Май - идеальное время для этого процесса. В центральной полосе России кусты готовятся к цветению, дополнительные питательные вещества из кожуры картофеля только улучшат их состояние.

Летом же вы будете радоваться богатому урожаю ягод.