Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: потрясающее удобрение из мусора, ягод будет навалом — совет агронома

Многие садоводы ищут натуральные и экономичные способы удобрения своих растений. Один из проверенных и доступных методов — использование кофейной гущи как удобрения для кустов малины. Этот совет от опытного агронома не только улучшит урожайность ваших ягод, но и позволит эффективно использовать органические отходы.

Почему кофейная гуща — отличное удобрение?

Кофейная гуща богата азотом, который является важным элементом для роста растений. Кроме того, она содержит калий и фосфор, необходимые для здоровья и плодородия растений. Эти элементы способствуют усиленному росту и более обильному цветению малины.

Как правильно использовать кофейную гущу в саду?

Сбор гущи: Начните с сохранения кофейной гущи после заваривания кофе. Храните её в контейнере в холодильнике, чтобы предотвратить плесень, пока не соберете нужное количество. Подготовка почвы: В начале мая, когда почва уже хорошо прогрелась, равномерно рассыпьте кофейную гущу вокруг основания кустов малины. Внесение удобрения: Вмешивайте кофейную гущу в верхний слой почвы на глубину около 5-10 см. Это поможет удобрению лучше ассимилироваться с почвой и корнями растений. Полив: После внесения кофейной гущи обильно полейте кусты. Вода поможет удобрению равномерно распределиться по почве и начать действовать.

Использование кофейной гущи не только улучшает структуру почвы и повышает её плодородие, но и помогает отпугивать вредителей, таких как муравьи и слизни, которые не переносят кофейный запах.

Кофейная гуща кислая, поэтому её следует использовать умеренно, особенно если ваша почва уже достаточно кислая. Регулярно проверяйте pH почвы, чтобы избежать перекисления, которое может негативно сказаться на растениях.

Применение кофейной гущи как удобрения — это простой и экологичный способ улучшить здоровье и урожайность вашей малины, а также способствует утилизации органических отходов. Это удобрение легко доступно, экономично и приносит заметные результаты, делая его идеальным выбором для каждого садовода.