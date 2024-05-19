Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: невероятное удобрение из мусора, ягод будет навалом — совет агронома

С началом весны каждый садовод ищет способы улучшить урожайность своих растений. Один из необычных, но чрезвычайно эффективных методов — использование домашнего удобрения из пищевых отходов под кусты малины. Этот простой трюк, который рекомендуют агрономы, обещает значительно увеличить количество и качество ягод.

Процесс и преимущества использования пищевой «муки» как удобрения:

Домашнее удобрение, получаемое из кухонных отходов, таких как яичная скорлупа и кофейная гуща, преобразуется в порошкообразное состояние и вносится в почву вокруг кустов малины. Эта «мука» богата кальцием, азотом и другими питательными веществами, способствующими здоровому росту растений и повышению урожайности.

Как правильно использовать удобрение:

Измельчение отходов: Сушите и измельчите яичные скорлупы и кофейную гущу до порошкообразного состояния.

Применение на грядках: Равномерно распределите полученный порошок вокруг кустов малины в начале мая.

Полив: Обильно полейте кусты после внесения удобрения, чтобы питательные вещества лучше впитались в почву.

Почему это работает?

Эта «мука» не только питает малину, но и защищает растения от вредителей, таких как слизни и долгоносики, которые не переносят запах кофе и составляющие яичной скорлупы.

Использование пищевых отходов в качестве удобрения не только улучшает качество урожая, но и способствует снижению отходов, что делает ваш сад более экологичным и устойчивым.

Этот простой и доступный метод оказывается мощным инструментом в руках каждого садовода, желающего получить обильный урожай малины без использования химических удобрений.