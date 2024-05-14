Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: эффективное удобрение из мусора, ягод будет навалом — совет агронома Давыдовой

Любители дачного хозяйства постоянно находят удивительные способы использования обычных предметов на своих участках. Они создают удобрения для фруктовых кустов и деревьев из различных органических отходов.

Специалист по сельскому хозяйству Ксения Давыдова поделилась с изданием "Хибины" удивительным способом удобрения малиновых кустов с помощью "муки" из овощных очисток.

Процесс начинается с того, что нужно взять очистки от картофеля, тщательно промыть их, высушить и поместить на противень печи при низкой температуре. Важно, чтобы отходы не подгорели.

После того, как очистки станут сухими, их следует измельчить в блендере до состояния порошка. Этот порошок следует использовать для присыпки земли у корней малиновых кустов. Май - наилучшее время для этой процедуры, так как в это время кусты готовятся к цветению, и дополнительные питательные вещества из картофельной кожуры будут им весьма полезны.

Летом вас ждет богатый урожай вкусных ягод!