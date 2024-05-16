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Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: действенное удобрение из мусора, ягод будет не пересобирать — совет агронома Давыдовой

Они создают удобрения для фруктовых кустов и деревьев из различных органических отходов.

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Любители дачного хозяйства постоянно ищут новые способы использования обычных предметов на своем огороде. Они создают удобрения для фруктовых кустов и деревьев из различных органических отходов.

Агроном Ксения Давыдова поделилась с журналом «Хибины» оригинальным способом удобрения малиновых кустов с помощью особой «муки».

Процесс начинается с очистки картофеля, которую нужно тщательно промыть, высушить и поместить на лист печи при низкой температуре. Важно не допустить обжигания или обжаривания отходов — они должны просто высохнуть.

После того, как очистки станут сухими, их следует измельчить в блендере до состояния порошка.

Этот порошок можно использовать для удобрения почвы у корней малиновых кустов. В мае это самое подходящее время для такой процедуры, так как кусты начинают готовиться к цветению, и дополнительные полезные вещества из картофельной кожуры не повредят им.

В результате летом вы сможете наслаждаться обильным урожаем вкусных ягод.

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