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Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: действенное удобрение из мусора, ягод будет не пересобирать — рекомендация агронома Давыдовой

Любители дачи постоянно находят новые идеи для использования обычных предметов на своих огородах. Они создают удобрения для фруктовых деревьев и кустарников из различного органического мусора.

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Любители дачи постоянно находят новые идеи для использования обычных предметов на своих огородах. Они создают удобрения для фруктовых деревьев и кустарников из различного органического мусора.

Агроном Ксения Давыдова поделилась с изданием "Хибины" интересным способом удобрения малиновых кустов с использованием "муки" из картофельных очисток.

Для начала следует взять картофельные очистки, вымыть, высушить и поместить на лист бумаги в духовку на слабый огонь. Важно, чтобы они не подгорели, а просто высохли.

Когда очистки станут сухими, их нужно измельчить в блендере до получения муки.

Эту "муку" можно посыпать почву под корнями малины. В мае самое подходящее время для этой процедуры. В центральной полосе России кусты готовятся к цветению, и дополнительные питательные вещества из кожуры картофеля будут им только полезны.

Летом вы будете радоваться обильному урожаю ягод.

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