Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: действенное удобрение из мусора, ягод будет не пересобирать — рекомендация агронома Давыдовой
Любители дачи постоянно находят новые идеи для использования обычных предметов на своих огородах. Они создают удобрения для фруктовых деревьев и кустарников из различного органического мусора.
Агроном Ксения Давыдова поделилась с изданием "Хибины" интересным способом удобрения малиновых кустов с использованием "муки" из картофельных очисток.
Для начала следует взять картофельные очистки, вымыть, высушить и поместить на лист бумаги в духовку на слабый огонь. Важно, чтобы они не подгорели, а просто высохли.
Когда очистки станут сухими, их нужно измельчить в блендере до получения муки.
Эту "муку" можно посыпать почву под корнями малины. В мае самое подходящее время для этой процедуры. В центральной полосе России кусты готовятся к цветению, и дополнительные питательные вещества из кожуры картофеля будут им только полезны.
Летом вы будете радоваться обильному урожаю ягод.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань