Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: действенное удобрение из мусора, ягод будет навалом — совет агронома Давыдовой
Любители дачного хозяйства всегда находят необычные способы использования обычных вещей на огороде. Одним из таких способов является создание удобрений для плодовых кустов и деревьев из органического мусора. Пишут Хибины.ру.
Ксения Давыдова, агроном, поделилась своим методом удобрения малиновых кустов с использованием необычной "муки".
Для начала необходимо взять картофельные очистки, тщательно промыть их, обсушить и поместить на лист духовки, предварительно нагрев ее на минимальную температуру. Важно, чтобы очистки не подгорели и не запеклись, нужно просто дать им высохнуть.
Когда очистки станут сухими, их следует измельчить в блендере до получения муки.
Эту "муку" рекомендуется посыпать под корнями малиновых кустов. В мае это самое подходящее время для такого удобрения, поскольку в это время кусты готовятся к цветению и дополнительные питательные вещества, содержащиеся в картофельной кожуре, будут им в помощь.
Летом вы сможете наслаждаться обильным урожаем ягод благодаря этому простому и эффективному способу удобрения.
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