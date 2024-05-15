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Под кусты малины в мае сыплю эту «муку»: действенное удобрение из мусора, ягод будет навалом — совет агронома Давыдовой

Любители дачного хозяйства всегда находят необычные способы использования обычных вещей на огороде.

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Любители дачного хозяйства всегда находят необычные способы использования обычных вещей на огороде. Одним из таких способов является создание удобрений для плодовых кустов и деревьев из органического мусора. Пишут Хибины.ру.

Ксения Давыдова, агроном, поделилась своим методом удобрения малиновых кустов с использованием необычной "муки".

Для начала необходимо взять картофельные очистки, тщательно промыть их, обсушить и поместить на лист духовки, предварительно нагрев ее на минимальную температуру. Важно, чтобы очистки не подгорели и не запеклись, нужно просто дать им высохнуть.

Когда очистки станут сухими, их следует измельчить в блендере до получения муки.

Эту "муку" рекомендуется посыпать под корнями малиновых кустов. В мае это самое подходящее время для такого удобрения, поскольку в это время кусты готовятся к цветению и дополнительные питательные вещества, содержащиеся в картофельной кожуре, будут им в помощь.

Летом вы сможете наслаждаться обильным урожаем ягод благодаря этому простому и эффективному способу удобрения.

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