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Под эту песню в 90-х признавались в любви: удар по душевным ранам

В период начала 1990-х годов российская музыкальная индустрия переживала настоящий подъем после освобождения от жестких ограничений предыдущих десятилетий.

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В период начала 1990-х годов российская музыкальная индустрия переживала настоящий подъем после освобождения от жестких ограничений предыдущих десятилетий.

Музыканты начали активно экспериментировать, создавая новые звуковые и визуальные образы. Среди тех, кто стал именит в это время, выделяется Светлана Владимирская со своим хитом "Мальчик мой".

Песня "Мальчик мой" с текстом, что звезда мальчика подскажет, как ему, стала популярна сразу после выпуска. Ее клип, вышедший в 1993 году, резко увеличил популярность певицы. Видео восхитительно визуализировало песню, отражая стиль исполнения, макияж, главного героя и окружающую среду, что принесло новое признание исполнительнице.

Атмосфера трека, сочетающая простоту и мягкую тоску, а также высококачественное аранжирование от Виктора Лукьянова, бывшего звукорежиссера группы "Мираж", до сих пор звучит свежо и актуально. Эта песня, основанная на мотивах тюркских народных мелодий, обладает универсальностью и до сих пор находит отклик у молодежи, ведь здесь затрагиваются темы любви и ностальгии.

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